Start MS bude drsný, medaile by byla velkým překvapením. Největší slabinou je obrana

před 1 hodinou

Na medaili z hokejového mistrovství světa Češi papírově nemají. O to jímavější příběh můžou napsat.

Komentář - Když četl jména hráčů, s nimiž počítá pro šampionát v Dánsku, vynechal čerstvé dospěláky Filipa Zadinu či Jakuba Galvase. Tím kouč Josef Jandač potvrdil, že nehodlá příliš riskovat.

Snad s výjimkou pardubického Martina Kauta vzal jen juniory, které vzít musel. Martin Nečas patřil v sezoně k lídrům dominantní Komety, Filip Chytil udělal výkonnostní skok na farmě Rangers a nakoukl do NHL. Tuhle dvojku trumfne málokterý mazák z Evropy.

Jandač ukázal pouze na dva třicátníky - Tomáše Plekance (35) a kapitána Romana Červenku (32). Věkový průměr mužstva je o rok nižší než loni, jen lehce přesahuje 25 let.

Nejde o radikální řez ani ojedinělý přístup. Spojené státy ukážou podobně mladou partu, Kanada nejspíš ještě mladší. Hned u ambicí se však srovnání se zámořskými velmocemi zcela rozchází.

Před rokem poskládalo Češko svoji evropskou elitu, k níž přibyli Jakub Voráček a David Pastrňák. Mnozí doufali, že Staroměstské náměstí po čase zaplaví euforie. Realita ale nabídla matné výkony ve skupině a vyřazení ve čtvrtfinále.

Kvůli velké konkurenci sledoval neúspěšnou pouť z tribuny Jan Kolář, moc si nezahrál Libor Šulák.

Oba by teď měli jisté místo v zadních řadách (Kolář je zraněný, Šulák má povinnosti za oceánem), což sílu stávajícího kádru ilustruje možná nejlépe. Bohužel.

Nejvíc hokejistů - devět - povolal Jandač z extraligy. Následuje KHL (6), švýcarská NLA (3) a finská Liiga (1). Zpoza oceánu dorazilo sedm posil, jenže tři z nich odehrály část ročníku na farmě. A do špičky NHL lze s trochou argumentační síly napasovat akorát Radka Faksu.

Nejzranitelnější je česká obrana. Na mistrovství už hráli Radko Gudas a Michal Jordán, slušné reprezentační zkušenosti má Adam Polášek. Zbytek (pět z osmi beků!) zatím nezazářil ani na klubové úrovni.

Neotrkaný mančaft navíc odstartuje zostra. Během čtyř dnů nastoupí v Kodani proti Slovensku, Švédsku a Švýcarsku.

Výhodou je, že trenér protočil v přípravě desítky hráčů, a tak ti vyvolení mají dost sil. Na druhou stranu jsou nesehraní, což ukázaly tři porážky na Švédských hrách.

Proto není divu, že Jandač přebírá rétoriku kolegů z mládežnických reprezentací. Na nominační tiskové konferenci řekl, že nechce dělat velkohubá prohlášení o cestě za medailí. "Rádi bychom ji přivezli, ale tým jsme hodně lepili," dodal s odkazem na kupu omluvenek.

Jeho svěřenci si musí dát pozor už na postup do čtvrtfinále.

A jestliže do něj senzačně neproniknou z prvního místa, budou muset skolit některého favorita. Ve druhé skupině číhají Finové se svou nastupující silnou generací, jako vždy skvělí Kanaďané a také Američané, kteří výjimečně dali dohromady tým plný hvězd.

Češi složili nejmladší partu od MS 1997, kdy brali bronz.

Tentokrát by jakákoliv medaile byla velkým překvapením. Jediné, na co může český výběr sázet, je psychologická karta outsidera, soudržnost a dřina. Co se týče síly na papíře, je to přinejlepším na šesté místo.