Podělali jsme to, hřímají Češi. Kouč nechápe ani sudí: Máme jezdit jako panenky?

Ke skalpu favorita chyběl kousek. Čeští hokejisté na dorosteneckém mistrovství světa v Texasu drželi Finsko na lopatkách, jenže pak zkolabovali. Vedení 5:3 ztratili v posledních deseti minutách. "Konec jsme totálně pos.ali," hřímal útočník Jakub Brabenec.

Finská osmnáctka patří v posledních letech k nejúspěšnějším velmocím. Od senzačního českého stříbra z roku 2014 posbírala hned čtyři medaile, z toho dvě zlaté.

I přesto s ní Češi odehráli zcela vyrovnané klání, na střely dokonce těsně vyhráli 33:31. Proto je porážka 5:6 tak mrzela.

"Samozřejmě to bylo vydřené vítězství," uznal finský trenér Petri Karjalainen. "Měli jsme trošku štěstí. Češi si zaslouží uznání, většinu zápasu nám dělali velké potíže. Nějak jsme se ale dokázali udržet ve hře."

Finská situace na sklonku zápasu však rozhodně nebyla záviděníhodná. Češi vedli 5:3 a deset minut před koncem rozehráli přesilovku. V tu chvíli by si na Seveřany asi nikdo nevsadil.

Jenže pak přišel český zkrat. "Máme to rozhodnout, protože přesilovky nám jdou velmi dobře… A zničehonic se to obrátí a hrajeme tři oslabení za sebou. Ať mi to někdo vysvětlí," řekl kouč Jakub Petr webu hokej.cz.

Trest postupně dostali Jakub Altrichter (sekání), celá česká lavička za hru v šesti a Lukáš Pajer (podražení).

Nabídnutou šanci nemohli Finové využít lépe. Proměnili všechny tři přesilovky. Nervy českého brankáře Tomáše Suchánka nejvíc drásal křídelník Samu Tuomaala, který byl u všech tří gólů (2+1). Mistrovské dílo dokonal 19 vteřin před koncem, kdy díky clonícímu spoluhráči rozvlnil síť střelou z levého kruhu.

6:5. Hotovo. Na vyrovnání už nebyl čas.

"Ten konec, to byla tragédie," opakoval na tiskové konferenci Brabenec.

Petra rozvášnili rozhodčí

Češi však nezačali okupovat trestnou lavici až na sklonku zápasu. Celkově vyfasovali osm trestů včetně jednoho vyššího, o tři víc než Finové.

"Byla to naše nezodpovědnost," hřímal talent brněnské Komety Brabenec. "Do každého zápasu chodíme s tím, abychom měli maximálně tři vyloučení. A zase jich máme pomalu deset, což je vážně šílený. Říkáme si to pořád a pořád se to opakuje."

Petr však své svěřence částečně bránil. "Spousta faulů byla jasných. Třeba Kosák (Jakub Kos, pozn. red.) udělal úplně zbytečný faul na dva plus deset. Ale nevím… Úplně nejsem přesvědčený o tom, že to dneska všechno byly fauly," spustil.

Že není spokojený, bylo znát už v průběhu utkání, kdy s muži v pruhovaném živě debatoval.

"Na začátku každého mistrovství jsou všichni instruovaní, jak mají pískat. Ale ať zachovávají nějaký standard, který je jasný pro všechny," zlobil se Petr. "Snažím se uklidnit, ale pak mi i videotrenér řekne, že tam bylo několik situací, které zápas ovlivnily. Jasně, je to naše hloupost, měli jsme odskočit. Ať to nezní, že se vymlouvám. Ale co? Máme kolem nich jezdit jako panenky?"

Češi tak zůstávají na třech bodech za výhru nad Německem, což by jim podle papírových předpokladů mělo stačit na postup do čtvrtfinále.

Pokud ale v play off chtějí potkat přijatelnějšího soupeře, musejí v těžké skupině vyhrávat. V noci ze čtvrtka na pátek narazí na domácí Spojené státy, za které by mohl nastoupit syn slavného českého střelce Milana Hejduka Marek.