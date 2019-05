Švýcaři mají v týmu pro MS čtyři posily z NHL

před 51 minutami

Čtyři posily z NHL mají v pětadvacetičlenné nominaci na mistrovství světa hokejisté Švýcarska, kteří budou obhajovat stříbro z loňska. Kouč Patrick Fischer bude spoléhat na čtrnáctku hráčů z úspěšného kádru z Dánska včetně obránce Romana Josiho z Nashvillu a útočníka Kevina Fialy z Minnesoty.

Debutovat na velké mezinárodní akci bude dvacetiletý útočník Nico Hischier z New Jersey. Jednička draftu NHL z roku 2017 si odbyla premiéru ve švýcarské reprezentaci až v přípravě na MS na Slovensku v Euro Hockey Challenge. Obránce Yannick Weber z Nashvillu je účastníkem olympijských her z let 2010 a 2014, na světovém šampionátu se představí počtvrté.

Josi byl u zisku stříbra i v roce 2013, kdy byl navíc vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje, nejlepším obráncem a dostal se do All Star týmu. V roce 2016 si zahrál za Výběr Evropy finále na Světovém poháru v Torontu. Na MS se vydá účastník olympijských her v Soči 2014 už poosmé. Fiala, který má české kořeny, se chystá na čtvrtý šampionát.

V zámoří působí také útočníci Vincent Praplan a Philipp Kurashev. Praplan podepsal loni roční dvoucestnou smlouvu se San Jose a působil na farmě. V únoru jej získala Florida a hrál v jejím záložním týmu.

Devatenáctiletý Kurashev byl draftován loni ve čtvrtém kole Chicagem a už třetí sezonu strávil v juniorské QMJHL. Ve třech zápasech dostal šanci na farmě v Rockfordu v AHL.

Kurashev bude stejně jako osmnáctiletý bek Janis Moser z Bielu a útočníci Hischier, Alessio Bertaggi z Lugana, Christoph Bertschy z Lausanne na mistrovství světa debutovat.

Vedle Josiho a Fialy se loni podíleli na tažení za medailí v Dánsku také brankáři Leonardo Genoni, Reto Berra, obránci Raphael Diaz, Michael Fora, Lukas Frick, Joël Genazzi a útočníci Damien Riat, Gaëtan Haas, Gregory Hofmann, Simon Moser, Noah Rod a Tristan Scherwey.

S Josim byli u obou stříbrných medailí, kterými Švýcaři vyrovnali historický úspěch z roku 1935, také Berra, Diaz a útočníci Andres Ambühl a Simon Moser z Bernu.

Pětatřicetiletý Ambühl se představí už na patnáctém mistrovství světa. Rekordmanem je s šestnácti účastmi jeho krajan obránce Mathias Seger. Ambühl startoval také na čtyřech olympijských hrách.

Zkušenosti z NHL mají i Berra, Diaz, Simon Moser a Christoph Bertschy. V kádru je i brankář Robert Mayer ze Ženevy, devětadvacetiletý rodák z Havířova, který už reprezentoval také na světových šampionátech v roce 2014 v Minsku a v roce 2016 v Moskvě a Petrohradu.

Švýcaři v přípravě sehráli v Euro Hockey Challenge po dvou duelech v Rusku (2:5 a 1:5), s Francií (6:0 a 3:4 v prodloužení) a s Lotyšskem (4:1 a 2:0). O víkendu kádr opustili obránci Andrea Glauser z Langnau, Samuel Kreis z Bielu a útočníci Denis Hollenstein z Curychu a Marco Müller z Ambri-Piotty.

Švýcaři budou v úterý 21. května posledním soupeřem českého týmu ve skupině B v Bratislavě. Do turnaje vstoupí v sobotu utkáním proti Itálii, čekají je také duely s Lotyšskem, Rakouskem, Norskem, Švédskem a Ruskem.

Nominace hokejistů Švýcarska na mistrovství světa v Bratislavě a Košicích (10.-26. května):

Brankáři: Reto Berra (Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (Bern), Robert Mayer (Ženeva),

obránci: Lukas Frick, Joël Genazzi (oba Lausanne), Roman Josi, Yannick Weber (oba Nashville/NHL), Raphael Diaz (Zug), Michael Fora (Ambri-Piotta), Romain Loeffel (Lugano), Janis Moser (Biel-Bienne),

útočníci: Gaëtan Haas, Simon Moser, Tristan Scherwey (všichni Bern), Alessio Bertaggia, Grégory Hofmann (oba Lugano), Andres Ambühl (Davos), Christoph Bertschy (Lausanne), Lino Martschini (Zug), Damien Riat (Biel-Bienne), Noah Rod (Ženeva), Kevin Fiala (Minnesota/NHL), Nico Hischier (New Jersey/NHL), Philipp Kurashev (Québec Remparts/QMJHL), Vincent Praplan (Springfield/AHL).