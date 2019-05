Palát je po generálce pozitivní: Nikdo nás úplně nepřehrál, můžeme udělat výsledek

před 1 hodinou

Léta patří mezi nejlepší české hokejisty v NHL, přesto se Ondřej Palát na MS představí poprvé až letos v Bratislavě. Na Českých hrách odehrál dvě utkání v lajně s Dmitrijem Jaškinem a Filipem Chytilem, která by v tomto složení mohla vydržet i pro začátek šampionátu. Byť česká reprezentace v Brně podlehla Finsku a na závěr také Rusům 1:4, vidí Palát dobrou šanci na medaili.

Rozhodla druhá třetina, ve které vám Rusové utekli?

Je to tak. V první třetině to nebylo vůbec špatné, ve druhé měli Rusové pár šancí. Ale my také. Kdybychom proměnili aspoň půlku našich šancí, je to remíza. Je to velká škoda.

V Brně jste odehrál zápasy proti Švédsku a Rusku. Jak se cítíte po příletu a připojení k týmu?

Dobře. Po zápase se Švédskem jsem byl trochu unavený, ale proti Rusku už to bylo lepší i na ledě. Je to pozitivní, těším se, co bude dál.

Byli Rusové kvalitnějším soupeřem než Finsko a Švédsko?

Samozřejmě, mají neskutečné hráče. Kdybychom hráli ještě trochu lépe z obrany, těch šancí by tolik neměli. A naopak, kdybychom naše šance proměnili, mohl by být výsledek jiný.

V čem byl tedy největší problém?

Musíme si více pohlídat střední pásmo. Rusové si to tam dávali do jízdy a potom je těžké je v plné rychlosti někde honit.

Co vám ukázal brněnský turnaj pro MS?

Všechny tři zápasy byly podle mě pozitivní. Musíme hrát jako proti Švédsku nebo jako v první polovině s Rusy. Na tom je třeba stavět.

Své dva zápasy jste odehrál v zámořské formaci s Chytilem a Jaškinem. Mohlo by to fungovat i do budoucna?

Myslím, že ano, že jsme ty dva zápasy odehráli dobře. Dima je silný na puku a Chýťa se na centru dobře pohybuje.

Čeká vás první MS v kariéře. Jak se na turnaj těšíte?

Těším se ohromně. Doufám, že týmu co nejvíce pomůžu. Říkal jsem, že chci pomoct reprezentaci k medaili a to se nemění. V Brně nás nikdo vyloženě nepřehrál, takže pokud budeme hrát dobře vzadu a pohlídáme si střední pásmo, určitě můžeme udělat výsledek.