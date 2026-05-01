Nejistota kolem Hronka trvá, ortel určí magnetická rezonance

Obránce Filip Hronek vynechal po zranění ve čtvrtečním úvodním utkání Českých her (Fortuna Hockey Games) proti Finsku dnešní trénink hokejové reprezentace.
Před víkendovými zápasy turnaje Euro Hockey Tour proti Švédsku a Švýcarsku čeká realizační tým na výsledky podrobnějších vyšetření. Novinářům to řekl asistent trenéra Jiří Kalous.
Osmadvacetiletý Hronek, který je v NHL hvězdou Vancouveru, opustil ve čtvrtek led předčasně po zákroku sparťana Mikaela Seppäläho. A hlavní kouč Radim Rulík v pozápasovém rozhovoru s novináři vyjádřil obavy, aby nešlo o vážnější problém.
"Probíhají vyšetření. Ještě nemáme zcela konkrétní výsledky, teď čekáme na magnetickou rezonanci. Jsme vždycky pozitivní, takže věříme, že to bude v pořádku," uvedl Kalous.
Hronek s týmem na jihu Čech zůstal, dnešnímu tréninku přihlížel ze střídačky.
"Určitě je pozitivní zprávou, že tady je s námi. Možnost jeho víkendového startu teď neřešíme. Prioritou samozřejmě je, aby se dal zdravotně do pořádku. Uvidíme, co řeknou lékaři. Musí ještě absolvovat hloubkové, podrobné vyšetření.Tam se ukáže, jak to všechno bude vypadat dál," doplnil Kalous.
S týmem již trénoval dvacetiletý třinecký útočník Petr Sikora, jenž doplnil mužstvo poté, co zranění vyřadilo z boje o nominaci na světový šampionát ve Švýcarsku Michaela Špačka.
"Je to jeden z kluků, co měli úspěšné dvacítky. Už po olympiádě jsme avizovali, že jim budeme chtít dát šanci. Jeví se velmi dobře. Byla tam jediná otázka, jestli je v pořádku po zdravotní stránce, ale je stoprocentně připravený a může zasáhnout do sobotního zápasu," uvedl Kalous.
Sikora na přelomu roku dovedl juniorský tým ke světovému stříbru dokonce v roli kapitána a patřil k hlavním tahounům.
"Jde o velmi inteligentního hráče. Na ledě si umí poradit ve složitých situacích a je strašně nepříjemný, umí soupeři zalézt pod kůži. Jsme na něj zvědaví v konfrontaci soupeřů tady na Euro Hockey Tour. Věříme, že se ukáže, že v sobě má obrovský potenciál."
Původně trenéři zvažovali povolání hráčů z řad finalistů extraligy Pardubic a Třince až později, Špačkovo zranění však Sikorův příjezd urychlilo.
"Ohledně ostatních finalistů ale počkáme, je to věcí generálního manažera Jirky Šlégra a Radima (Rulíka), jak si s nimi zavolají. Jaký je vůbec jejich zdravotní stav a tak dále," uvedl Kalous.
Zatím proto není jasné, jestli se někdo z nich vydá příští týden do Ängelholmu na Švédské hry, které budou generálkou na šampionát.
"Uvidíme, jak se s nimi domluví Radim. Kluci, o kterých uvažujeme, jsou prověření hráči, kteří znají systém. Mají v nohách těžkou sezonu. Nepotřebujeme je zkoušet. Bude to o dohodě," konstatoval Kalous.
Po vyřazení Dallasu od Minnesoty v sérii 1. kola play off NHL je k dispozici útočník Radek Faksa, zda ale zapadá do plánů reprezentace, Kalous neprozradil. "Každý den sedíme nad jmény, skládáme to, hýbeme hráči i sestavou. Uvidíme," řekl Kalous.
