Reklama
Reklama
Nejistota kolem Hronka trvá, ortel určí magnetická rezonance

ČTK

Obránce Filip Hronek vynechal po zranění ve čtvrtečním úvodním utkání Českých her (Fortuna Hockey Games) proti Finsku dnešní trénink hokejové reprezentace.

Foto: REUTERS
Reklama

Před víkendovými zápasy turnaje Euro Hockey Tour proti Švédsku a Švýcarsku čeká realizační tým na výsledky podrobnějších vyšetření. Novinářům to řekl asistent trenéra Jiří Kalous.

Osmadvacetiletý Hronek, který je v NHL hvězdou Vancouveru, opustil ve čtvrtek led předčasně po zákroku sparťana Mikaela Seppäläho. A hlavní kouč Radim Rulík v pozápasovém rozhovoru s novináři vyjádřil obavy, aby nešlo o vážnější problém.

"Probíhají vyšetření. Ještě nemáme zcela konkrétní výsledky, teď čekáme na magnetickou rezonanci. Jsme vždycky pozitivní, takže věříme, že to bude v pořádku," uvedl Kalous.

Hronek s týmem na jihu Čech zůstal, dnešnímu tréninku přihlížel ze střídačky.

Reklama
Reklama

"Určitě je pozitivní zprávou, že tady je s námi. Možnost jeho víkendového startu teď neřešíme. Prioritou samozřejmě je, aby se dal zdravotně do pořádku. Uvidíme, co řeknou lékaři. Musí ještě absolvovat hloubkové, podrobné vyšetření.Tam se ukáže, jak to všechno bude vypadat dál," doplnil Kalous.

S týmem již trénoval dvacetiletý třinecký útočník Petr Sikora, jenž doplnil mužstvo poté, co zranění vyřadilo z boje o nominaci na světový šampionát ve Švýcarsku Michaela Špačka.

"Je to jeden z kluků, co měli úspěšné dvacítky. Už po olympiádě jsme avizovali, že jim budeme chtít dát šanci. Jeví se velmi dobře. Byla tam jediná otázka, jestli je v pořádku po zdravotní stránce, ale je stoprocentně připravený a může zasáhnout do sobotního zápasu," uvedl Kalous.

Sikora na přelomu roku dovedl juniorský tým ke světovému stříbru dokonce v roli kapitána a patřil k hlavním tahounům.

Reklama
Reklama

"Jde o velmi inteligentního hráče. Na ledě si umí poradit ve složitých situacích a je strašně nepříjemný, umí soupeři zalézt pod kůži. Jsme na něj zvědaví v konfrontaci soupeřů tady na Euro Hockey Tour. Věříme, že se ukáže, že v sobě má obrovský potenciál."

Původně trenéři zvažovali povolání hráčů z řad finalistů extraligy Pardubic a Třince až později, Špačkovo zranění však Sikorův příjezd urychlilo.

"Ohledně ostatních finalistů ale počkáme, je to věcí generálního manažera Jirky Šlégra a Radima (Rulíka), jak si s nimi zavolají. Jaký je vůbec jejich zdravotní stav a tak dále," uvedl Kalous.

Zatím proto není jasné, jestli se někdo z nich vydá příští týden do Ängelholmu na Švédské hry, které budou generálkou na šampionát.

Reklama
Reklama

"Uvidíme, jak se s nimi domluví Radim. Kluci, o kterých uvažujeme, jsou prověření hráči, kteří znají systém. Mají v nohách těžkou sezonu. Nepotřebujeme je zkoušet. Bude to o dohodě," konstatoval Kalous.

Po vyřazení Dallasu od Minnesoty v sérii 1. kola play off NHL je k dispozici útočník Radek Faksa, zda ale zapadá do plánů reprezentace, Kalous neprozradil. "Každý den sedíme nad jmény, skládáme to, hýbeme hráči i sestavou. Uvidíme," řekl Kalous.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Iran US Israel

ŽIVĚ Letadlová loď USS Gerald R. Ford opustí Blízký východ, vydá se zpět do USA

Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford v příštích dnech vypluje z Blízkého východu a vydá se zpět do Spojených států. Sníží se tím vojenská přítomnost Američanů v regionu v době války s Íránem. S odvoláním na americké představitele to napsal deník The Washington Post (WP). Návrat je očekávanou úlevou pro zhruba 4500 námořníků, kteří na lodi strávili deset měsíců.

V pozvánce na 1. máj pořadatelé pochodu proti fašismu vyzvali ke vzdoru proti neonacismům „co navlékli saka a začali sbírat lajky".; 1. května 2026, Praha.

„Nedej náckům šanci!“ Prahou prošel prvomájový pochod proti fašismu, provázely ho i potyčky

Centrem Prahy dnes odpoledne prošlo přes 1000 lidí v prvomájovém pochodu proti fašismu. Průvod vyšel zhruba půl hodiny po poledni ze Střeleckého ostrova. Trasa vedla přes Národní třídu či Jungmannovu ulici na Rašínovo nábřeží a následně na Smíchov, kde pochod skončil. Na akci dohlížela policie i antikonfliktní týmy. V souvislosti s akcí řešili policisté potyčku mezi účastníky průvodu a odpůrci.

Trump

"Naprosto příšerné Španělsko." Trumpův vztek trvá, zvažuje stažení dalších vojáků z Evropy

Donald Trump vážně zvažuje stažení amerických vojáků z Itálie a Španělska. V noci na pátek to uvedla agentura Reuters. Už dříve americký prezident hovořil o snížení počtu amerických vojáků v Německu. Trump dlouhodobě kritizuje evropské členy NATO včetně Itálie, Španělska a Německa, že odmítají podpořit americkou-izraelskou válku proti Íránu a že nedostatečně investují do obrany.

Reklama
Spolu s Vladimírem Špidlou (vpravo) zakládá Novou sociální demokracii například bývalý senátor za sociální demokracii Jiří Dienstbier. Oba také vyšli společně na 1. máje sbírat pro svou novou stranu podporu v centru Prahy.

Nový začátek Nové sociální demokracie. Špidla na 1. máje prozradil plány s levicí

Že se bývalý český premiér a také expředseda sociální demokracie Vladimír Špidla chystá založit novou stranu na základech té původní, je známo už několik týdnů. Ale až teď, symbolicky na Svátek práce – 1. máje, je to jisté. Špidla v pátek odpoledne oficiálně oznámil vznik Nové sociální demokracie a začal sbírat podpisy potřebné pro její zapsání na ministerstvu vnitra. Aktuálně.cz bylo u toho.

Reklama
Reklama
Reklama