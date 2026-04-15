Falešné očkování proti covidu mu zlomilo vaz. Švýcaři odvolali národního hrdinu

Trenér švýcarské hokejové reprezentace Patrick Fischer, který před olympijskými hrami v Pekingu 2022 zfalšoval potvrzení o očkování proti koronaviru, byl odvolaný z funkce.
Na domácím mistrovství světa povede za měsíc tým jeho dosavadní asistent Jan Cadieux. Švýcarský svaz o tom informoval na svém webu.
Padesátiletý Fischer, který dovedl reprezentaci na MS třikrát k zisku stříbrných medailí, zveřejnil informaci, že před čtyřmi lety cestoval do Číny s falešným potvrzením o očkování, před několika dny.
"Nikdo o tom nevěděl. Svaz, národní olympijský výbor ani moji nejbližší," uvedl Fischer. "Je mi jasné, že šlo o závažný prohřešek a nesu za něj plnou zodpovědnost. Byl jsem potrestán a pokutu jsem zaplatil," přidal Fischer, který očkování odmítal z osobních důvodů, přesto chtěl být na hrách s týmem. Za prohřešek dostal před třemi lety od soudu pokutu.
Prezident švýcarského svazu Urs Kessler dnes uvedl, že úspěšný kouč byl od týmu s okamžitou platností odvolaný. "Případ je právně uzavřen, ale vyvolal veřejnou diskusi o hodnotách a důvěře, kterou federace bere velmi vážně. Důvěra a integrita jsou pro náš sport a naši federaci klíčové. S odstupem času bylo naše počáteční hodnocení, že záležitost byla uzavřena, příliš zjednodušující. Jde o hodnoty a respekt, které jsou pro švýcarský lední hokej klíčové a které Patrick Fischer v roce 2022 nedodržel," uvedl Kessler.
Fischer vedl švýcarskou reprezentaci jako hlavní kouč již od roku 2015, předtím byl asistentem. Vedl i tým juniorů. Podle původních plánů měl ve funkci skončit po sezoně. Mistrovství světa v Curychu a Fribourgu začne 15. května.
