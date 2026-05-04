Pastrňák se jasně vyjádřil k mistrovství světa. Reprezentace čeká na drastickou změnu

David Pastrňák dal jasné vyjádření k možnosti, že by posílil českou reprezentaci na mistrovství světa v hokeji. "Muselo by se něco drasticky změnit, abych tam jel," uvedl útočník Bostonu poté, co Bruins vypadli v 1, kole play off NHL.
Boston podlehl hned v úvodu bojů o Stanley Cup Buffalu 2:4 na zápasy, a tak největší hvězda českého hokeje mohla být volná pro světový šampionát.
„Myslím, že ne,“ odpověděl Pastrňák na otázku, zda pro něho účast na turnaji ve Švýcarsku přichází v úvahu. „Určitě potřebuju nějakou pauzu,“ dodal mistr světa z Prahy 2024.
Vedení národního týmu přitom doufalo, že by osmý nejproduktivnějí muž základní části NHL mohl reprezentaci posílit.
"Mluvili jsme spolu, nicméně jsme se domluvili, že si dáme ještě týden čas. David musí zaprvé projít prohlídkou, také se mu narodila dcera, takže potřebuje za mořem vyřešit nějaké záležitosti,“ prohlásil generální manažer reprezentace Jiří Šlégr.
„Naše domluva zatím není negativní zprávou, ale ani pozitivní, aktuálně bych to nechal spíše v takovém neutrálním stadiu, protože vždy, když vypadnete z bitev play off, nemá člověk úplně náladu na takové námluvy. Za týden si ale zavoláme," doplnil Šlégr.
Teď je prakticky jisté, že neuslyší dobrou zprávu. Co by mohlo názor havířovského rodáka otočit ve prospěch reprezentace? „Muselo by se něco drasticky změnit, abych tam jel, myslím,“ uvedl Pastrňák.
Nejlepší český hokejista se v této sezoně představil na olympiádě, kde s reprezentací sahal po senzaci, nakonec však vypadl v prodloužení čtvrtfinále s Kanadou.
„Splnil se mi sen, a na tu šanci jsem čekal prakticky celou svou kariéru tady v NHL,“ svěřil se Pastrňák.
Klání pod pěti kruhy v Miláně však znamenalo zásah do sezony NHL. „Pravděpodobně to hodně kluků vyčerpalo, jak asi vidíte, byl to těžký turnaj a spousta hráčů měla pomalejší start po návratu z olympiády,“ dumala česká osmaosmdesátka.
„Samozřejmě, každý hráč je hrdý na to, že reprezentuje svou zemi, a vidíte to v každém sportu. Takže tyhle turnaje tam musí být a musíte být hrdí na to, že na ně jedete, bez ohledu na to, jaký bude rozpis,“ dodal Pastrňák.
