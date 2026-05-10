Čeká se na Vladaře. V nominaci na MS nechybí Červenka

V nominaci hokejové reprezentace na mistrovství světa ve Švýcarsku nechybí kapitán týmu z posledních let Roman Červenka.
Ve výběru hlavního kouče Radima Rulíka je také jeho spoluhráč z týmu extraligových šampionů Pardubic Lukáš Sedlák a další útočník Matěj Blümel z Bostonu, jenž však odehrál většinu zámořské sezony v nižší AHL.
Rulík zařadil do nominace trio brankářů z evropských soutěží: Josefa Kořenáře ze Sparty, Petra Kváču z Liberce a Dominika Pavláta z Ilvesu Tampere. Realizační tým ještě čeká na výstupní pohovory a možnost povolat Daniela Vladaře z Philadelphie, která vypadla z play off NHL.
Ve výběru je také osm obránců a 14 útočníků. Tým se opět sejde v úterý při odletu z Prahy do dějiště šampionátu, kde bude po příletu ještě večer trénovat. Celou základní skupinu odehrají Češi ve Fribourgu. První utkání je čeká v pátek, kdy nastoupí proti Dánsku.
Nominace českých hokejistů na MS ve Fribourgu a Curychu (15.-31. května):
Brankáři: Petr Kváča (Liberec; 12 zápasů), Josef Kořenář (Sparta; 11), Dominik Pavlát (Ilves Tampere/Fin.; 8).
Obránci: Tomáš Cibulka (České Budějovice; 17/0), Tomáš Galvas (Liberec; 8/0), Libor Hájek (Pardubice; 42/3), Jan Ščotka (Kometa Brno; 67/1), Marek Alscher (Florida/NHL, Charlotte/AHL; 3/0), Filip Hronek (Vancouver/NHL; 61/7), Michal Kempný (Brynäs/Švéd.; 111/11), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Fin.; 41/0).
Útočníci: Roman Červenka (223/65), Martin Kaut (28/5), Jan Mandát (5/1), Lukáš Sedlák (všichni Pardubice; 56/19), Ondřej Beránek (97/11), Jiří Černoch (oba Karlovy Vary; 68/12), Dominik Kubalík (113/45), Daniel Voženílek (oba Zug/Švýc.; 55/12), Jakub Flek (Kometa Brno; 117/31), Michal Kovařčík (Třinec; 37/4), Matěj Blümel (Boston/NHL, Providence/AHL; 43/14), Jaroslav Chmelař (New York Rangers/NHL; 3/1), Matyáš Melovský (Utica/AHL; 6/1), David Tomášek (Färjestad/Švéd.; 84/26).
