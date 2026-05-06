6. 5. Radoslav
Sport

Trénink českých hokejistů narušila díra v ledu. Hnilička mluví o velké ostudě

ČTK

Čeští hokejisté v Ängelholmu netrénovali kvůli poškozenému ledu. Manažer Milan Hnilička označil situaci za nepřijatelnou.

Čeští hokejistéFoto: REUTERS
Čeští hokejisté museli zrušit dnešní trénink před Švédskými hrami v Ängelholmu kvůli díře v ledu na jedné ze dvou tréninkových ploch v Catena Areně.

Tam si zatrénovali v úterý odpoledne a znovu na led půjdou až při čtvrtečním ranním rozbruslení před večerním vstupem do turnaje proti domácímu Švédsku (19:00).

"Dozvěděli jsme se o tom velmi nestandardním způsobem. Přišli jsme na led a byly na něm čtyři pneumatiky, které označovaly 'sem nejezděte'... To nás všechny překvapilo. Začali jsme to okamžitě řešit, když přeskočím všechny ty komplikace, které se mezitím staly. Tým byl nucený trénovat na ledě ve velmi omezeném režimu, trenéři se pak po domluvě s hráči rozhodli, že dál v tréninku pokračovat nebudou," řekl novinářům manažer reprezentace Milan Hnilička.

Situaci se zrušenou přípravou na ledě označil za nepřijatelnou.

"Ze své pozice musím říci, že nám organizátoři neumožnili plnohodnotný trénink, což je naprosto neakceptovatelné. Na druhou stranu je třeba říci, že Švédská hokejová federace to vnímá jako obrovskou ostudu. S tím, že se jim to nikdy nestalo, ani já si nepamatuju, že by se to dříve někde stalo. Omluvili se nám v maximálním rozsahu," uvedl Hnilička.

"Může se stát, že se zpozdí autobus nebo se zpozdí čas oběda, večeře a podobně, ale tohle by se stávat nemělo. Švédská federace to skutečně vnímá jako veliký problém. Osobně bych neočekával, že zrovna ve Švédsku toto nastane," prohlásil Hnilička.

Zaskočilo ho, že problém s českým týmem nikdo neřešil.

"My, co máme zkušenosti s organizací, víme, že stát se může cokoli. Ale nemělo by se stávat, že tým nemá způsobilý led k tréninku v plném rozsahu. Stalo se to, že švédský juniorský tým měl před námi na ledě testy, což je pro mě neakceptovatelné," konstatoval Hnilička.

"Je tu celý den volno, juniorští hráči je mohli udělat po tréninku reprezentace, zvlášť když je tu tak významný turnaj. Museli vědět, že když pustí na led hráče kvůli testům, tak led po nich nebude dobrý. Jsou dost zkušení, aby to věděli. Někomu to tady bohužel v rámci organizace uniklo," doplnil Hnilička.

Obránce Mikuláš Hovorka, který si v této sezoně odbyl premiéru v NHL v dresu Floridy a převážně působil v Charlotte v AHL, přiznal, že něco takového se hráčům mockrát v kariéře nestane.

"Ale určitě jsem zvyklý na horší ledové podmínky z AHL. Párkrát se nám to už letos stalo, že nám třeba přesunuli zápas, takže co se dá dělat. Myslím si, že to bylo dobré rozhodnutí to netlačit, protože to bylo fakt o zdraví. Byla tam uprostřed ledu díra. Takže si zacvičíme, zítra rozbruslení a půjdeme do zápasu," řekl Hovorka.

"Zkoušeli jsme si tam zastřílet, ale prostě je to uprostřed ledu na červené čáře. Tam neudělám ani cvičení. Bohužel. Museli bychom tady čekat, než odtrénují ostatní týmy. Trenéři nám řekli, jestli si chceme jenom zacvičit, a shodli jsme se všichni, že to bude lepší," dodal Hovorka.

