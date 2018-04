Nečas, Krejčík a David Musil doplnili nominaci na Švédské hry

před 19 minutami

Praha - Útočník Martin Nečas s obráncem Jakubem Krejčíkem z Brna a bek David Musil z Třince doplnili nominaci hokejistů na Švédské hry v Södertälje a Stockholmu a přípravu na květnové mistrovství světa v Dánsku. Všichni tři se připojí k týmu před středečním odletem do švédské metropole. Český tým se sejde už dnes v pražské Tipsport areně.

V kádru, z kterého po Carlson Hockey Games v Pardubicích v neděli vypadli brankář Patrik Bartošák a útočníci Jakub Orsava s Janem Ordošem, je aktuálně 38 hráčů - tři brankáři, 15 obránců a 20 útočníků.

"Otevřený zůstává zdravotní stav obránců Vojtěcha Mozíka, Adama Poláška a Ondřeje Vitáska, útočníků Davida Kašeho s Michalem Řepíkem a nově i Dmitrije Jaškina, který má teplotu," uvedl tiskový mluvčí Českého svazu ledního hokeje Zdeněk Zimund.

Devatenáctiletý Nečas bude v české reprezentaci debutovat. Na startu sezony sehrál jeden duel v NHL za Carolinu a následně se vrátil do Komety Brno, s kterou obhájil titul. Na přelomu roku reprezentoval na mistrovství světa hráčů do 20 let.

Z juniorského týmu, který na šampionátu v Buffalu postoupil do semifinále, je už pátým zástupcem v tvořícím se týmu po mistrovství světa v Dánsku vedle beka Jakuba Galvase a útočníků Filipa Chytila, Martina Kauta a Filipa Zadiny.

O sedm let starší Krejčík už startoval na světových šampionátech v letech 2012, 2015 a loni. Před šesti lety ve Stockholmu a Helsinkách získal bronz.

Pětadvacetiletý Musil má zatím tři starty v národním týmu a může se v něm nyní potkat i s o čtyři roky mladším bratrem Adamem, útočníkem patřícím St. Louis a působícím na farmě v San Antoniu v AHL.

Složení týmu v přípravě před MS v Dánsku:

Brankáři: Dominik Furch (Omsk/KHL), Pavel Francouz (Čeljabinsk/KHL), David Rittich (Calgary/NHL),

obránci: Marek Hrbas, Lukáš Klok (oba Vítkovice), Michal Moravčík, David Sklenička (oba Plzeň), Martin Pláněk, Filip Pavlík (oba Hradec Králové), Jakub Galvas (Olomouc), Jakub Krejčík (Kometa Brno), David Musil (Třinec), Tomáš Pavelka (Sparta Praha), Filip Pyrochta (Liberec), Michal Jordán (Chabarovsk/KHL), Vojtěch Mozík (Podolsk/KHL), Adam Polášek (Soči/KHL), Ondřej Vitásek (Chanty-Mansijsk/KHL),

útočníci: Martin Kaut, David Tomášek (oba Pardubice), Andrej Nestrašil, Robin Hanzl (oba Nižněkamsk/KHL), Martin Nečas (Kometa Brno), Michal Řepík (Sparta Praha), David Šťastný (Zlín), Roman Červenka (Fribourg-Gottéron/Švýc.), Radek Faksa (Dallas/NHL), Martin Frk (Detroit/NHL), Roman Horák (Podolsk/KHL), Filip Chlapík (Ottawa/NHL), Filip Chytil (NY Rangers/NHL), Dmitrij Jaškin (St. Louis/NHL), David Kaše (Mora/Švéd.) Robert Kousal (Davos/Švýc.), Dominik Kubalík (Ambri-Piotta/Švýc.), Adam Musil (San Antonio/AHL), Matěj Stránský (Čerepovec/KHL), Filip Zadina (Halifax/QMJHL).