Na MS bez Kämpfa a Šimka, k národnímu týmu se nepřipojí ani Kořenář

Hokejovou reprezentaci na mistrovství světa v Rize neposílí oproti původním plánům útočník David Kämpf z Chicaga, který se ze zdravotních důvodů omluvil. Zranění s největší pravděpodobností zabrání i startu obránce Radima Šimka, který je na marodce San Jose a do konce základní části NHL již do hry nezasáhne.

Padla i možnost nominace Šimkova spoluhráče, brankáře Josefa Kořenáře, který sezonu dohraje po dohodě s vedením klubu na farmě.

Trenér Filip Pešán se svými asistenty Martinem Strakou a Jaroslavem Špačkem by tak v Lotyšsku měli mít z NHL k dispozici šest posil. Pokud se do konce základní části nezraní, svou účast přislíbili obránci Filip Hronek z Detroitu s Liborem Hájkem z New York Rangers a útočníci Dominik Kubalík z Chicaga, Jakub Vrána s Filipem Zadinou z Detroitu a Filip Chytil z New York Rangers.

Někteří z nich by se mohli představit i tento týden na Českých hrách v Praze, zřejmě v sobotním závěrečném zápase proti Rusku. "Vypadá to tak, ale tohle se ještě musí doladit. Kluci musí podstoupit všechny prohlídky, mít PCR testy. Budeme to řešit za pochodu," řekl generální manažer Petr Nedvěd v on-line rozhovoru novinářům. Jako první by do Prahy měli přiletěl již ve středu Hronek se Zadinou. V pátek se k týmu má připojit Vrána. Chytil, Hájek a Kubalík pak v sobotu, kdy tým večer odletí do Rigy.

Šimkova neúčast ještě není stoprocentní. "Ale nevypadá to dobře. Bavil jsem se s generálním manažerem Dougem Wilsonem, který mi potvrdil, že Šimek nebude hrát do konce sezony, takže pravděpodobnost, že by přiletěl za námi, je minimální," řekl Nedvěd. Ze zdravotních důvodů se definitivně omluvil útočník Pavel Zacha z New Jersey.

Ve hře byl i případný start brankáře Kořenáře, který v první chvíli projevil zájem o účast. "Bohužel se pak po debatě s generálním manažerem rozhodli, že po sezoně v San Jose půjde na farmu," uvedl Nedvěd.