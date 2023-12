Nevíme, co se stalo, nechápali Češi. Historický debakl v derby přináší hrozivá čísla

Cestu za obhajobou medaile začali čeští junioři katastrofálně. Na úvod mistrovství světa ve švédském Göteborgu schytali od Slováků debakl 2:6, čímž nepříjemně překvapili sami sebe.

V kategorii dvacítek mají Češi nad Slováky historicky navrch. Tentokrát šlo o souboj dvou černých koní turnaje bez jednoznačného favorita.

První třetinu čeští junioři vyhráli těsně 1:0, ale pak jako by se sesypali. Od Slovenska na této úrovni nikdy neschytali těžší porážku. Dosud nejhorším počinem byla prohra 0:3 ze čtvrtfinále MS 2015.

"Nevím, co se stalo," kroutil hlavou obránce Tomáš Hamara. "Všechny góly jsme jim vlastně darovali. Dělali jsme ne úplně dobré chyby, které jsme dělat neměli. Také jsme nemakali naplno, musíme do toho dát víc. Tohle je pro nás dobrý budíček."

Mladým Čechům, kteří na světovém šampionátu obhajují stříbro, proti Slovákům prakticky nic nefungovalo.

Inkasovali při hře pět na pět, v oslabení a dokonce při vlastní přesilovce. Sami žádnou nevyužili.

Od rozhodčích vyfasovali osm menších trestů a k tomu soupeři darovali trestné střílení.

Kapitán Jiří Kulich, klíčový český útočník a jedna z největších hvězd celého MS, nebodoval.

Opěvovaný brankář Michael Hrabal měl na konci utkání úspěšnost zákroků kolem 82 procent, byť Kulich upozornil, že ho v tom tým "nechal vymáchat".

Do toho nedohrál obránce Adam Jiříček, který odnesl jeden ze soubojů poraněnou nohou. Pokud se v sestavě už neobjeví, Česko přijde o beka se zkušenostmi z extraligy a mezi zadáky už nebude mít žádného praváka, což způsobí potíže po taktické stránce.

Katastrofa se začala rodit po prvním dějství. Zbylých 40 minut Slováci vyhráli šokujícím rozdílem 6:1.

"Taky bych rád věděl, co se po první přestávce stalo," vykládal novinářům trenér výběru Patrik Augusta. "Přestali jsme hrát. Kromě prvních deseti patnácti minut se mi zápas hodnotí velice špatně. Už ke konci první třetiny jsme ztráceli kotouče ve středním pásmu, odevzdávali jsme to, úplně jsme přestali hrát. A já nevím, z jakého důvodu. Vedli jsme 1:0."

Příčinu porážky vidí mimo jiné v nedisciplinovanosti. "Na tolik faulů to nejde hrát. Hráči to vědí, říkáme jim to od začátku přípravy. Ale zase se to stalo," podotkl Augusta.

"Věřím, že to bude dobrý budíček, protože ta utkání budou těžší a těžší. Potřebujeme víc pracovat, obléknout si pracovní boty. Na můj vkus jsme hráli příliš nedůrazně. Nasazení na mistrovství světa si představuju jinak," dodal.

Nekličkovali ani samotní hráči. "Musíme se nad sebou všichni zamyslet. Prohráli jsme si to na ledě, soupeř byl jasně lepší, ve všech ohledech nás přehrál," prohlásil klíčový centr Matyáš Šapovaliv.

Už ve středu v 17:00 nastoupí Češi proti papírově slabšímu Norsku, které ale má ve svém středu supertalentovaného forvarda Michaela Brandsegga-Nygarda. Při dalším zaváhání by Augustova parta musela začít myslet na boj o udržení.