Finové smetli Velkou Británii, Itálie desítce unikla

Finsko v pátečním odpoledním zápase mistrovství světa v hokeji porazilo Velkou Británii 6:0, Němci rozstříleli Itálii 9:4.

Finové po předchozí porážce se severským rivalem Švédskem 2:3 v nájezdech vyhráli počtvrté na turnaji a dostali se do čela průběžné tabulky skupiny B, v níž jsou i Češi. Švédové zaostávají o dva body, mají ale utkání k dobru.

Finové vedli 4:0 už před polovinou zápasu. Čisté konto udržel brankář Jussi Olkinuora a připsal si druhou nulu na šampionátu, poté co před týdnem vychytal Nory (5:0). Dnes potřeboval na čistý štít jen deset zákroků. Ostrované už ve třetím utkání v Tampere za sebou neskórovali, ze vstřeleného gólu ze hry se naposledy radovali v duelu proti Norsku. Od té doby vyšli naprázdno už 188 minut a 51 sekund.

Již ve druhé minutě se dostal tváří v tvář brankáři Bownsovi Filppula, překonat ho ale nedokázal. Favorit šel přesto brzy do vedení. V sedmé minutě napřáhl na modré čáře Friman a jeho tečovaný pokus skončil za Bownsovými zády. Podobným způsobem domácí tým přidal ve 12. minutě i druhý gól: Hietanen trefil do brusle Perliniho, Bowns nestihl zareagovat a kotouč mu prošel mezi betony do sítě.

Před přestávkou si vybral slabší chvilku Olkinuora, ale Ehrhardt toho nedokázal využít. Další možnost zkraje druhé části prováhal Conway. Ve 27. minutě si spravil chuť Filppula, jenž usměrnil za Bownse střílenou přihrávku, kterou mu adresoval Granlund. Na druhé straně nevyužil obrovskou možnost ke snížení Lake a Finové to záhy potrestali, poté co se až před Bownse dostal Armia. Britského gólmana pak ještě před druhou pauzou zachránila horní tyčka.

Britové neukončili ve třetím dějství dlouhé čekání na gól ani při jediné přesilovce, kterou jim Seveřané nabídli. Na začátku 50. minuty naopak zvýšil Mäenalanen a po něm uzavřel skóre Rajala.

V zápase Němců s Italy padlo 13 gólů

Němečtí hokejisté deklasovali Itálii 9:4, připsali si čtvrtou výhru ve skupině A a výrazně se přiblížili postupu do čtvrtfinále. O výhře rozhodli už v první třetině, ve které se čtyřikrát střelecky prosadili. Na vítězství se dvěma góly podíleli Yasin Ehliz a Daniel Fischbuch, čtyři kanadské body nasbíral Kai Wissmann. Itálie prohrála i pátý zápas na turnaji, se ziskem jednoho bodu je v tabulce předposlední.

V sestavě Německa se poprvé na turnaji objevily další dvě posily ze zámoří - obránce Gawanke a útočník Reichel. Skóre otevřel v 6. minutě střelou z otočky útočník Karachun. O 76 sekund později přidal druhý gól po individuální akci obránce Wissmann, a když ve 14. minutě přidal další branku po pohotové teči Ehliz, bylo o osudu zápasu rozhodnuto.

Do branky Itálie se místo Fadaniho postavil Fazio, i on ale ještě v první třetině inkasoval. Na konci početní výhody jej překonal Fischbuch. Vedení Německa mohlo být ještě vyšší, Italům dvakrát pomohla i branková konstrukce.

Italové ve druhé části zvýšili střeleckou aktivitu a brankář Niederberger měl více práce než jeho protějšek Fazio, přesto nadále tahali za kratší konec. Ve 26. minutě se v přesilovce trefil Reichel, o 36 sekund později sice Traversa ideální tečí snížil, ale ve 35. minutě se synovec Roberta Reichla Lukas proměnil v nahrávače a připravil druhý gól v zápase pro Fischbucha.

Když ve třetí části přidali Němci v rozmezí 81 sekund dvě branky, vypadalo to na italský debakl. Svěřenci kanadského trenéra Irelanda se ale dokázali otřepat a Frigo s Mantenutem snížili na 3:8. A mohlo být pro Italy ještě lépe, gól Sanny ale rozhodčí po kontrole u videa odvolali kvůli předcházejícímu ofsajdu. V gólově bohatém utkání se poté prosadily oba výběry ještě jednou.

Mistrovství světa v hokeji:

Skupina A (Helsinky):

Německo - Itálie 9:4 (4:0, 2:1, 3:3)

Branky a nahrávky: 6. Karachun (J. Müller, Loibl), 7. Wissmann (Kastner), 14. Ehliz (Bittner, Michaelis), 18. Fischbuch (Wissmann), 26. Reichel (Noebels, Michaelis), 35. Fischbuch (Reichel, Wissmann), 42. Ehliz (Michaelis, Schmölz), 43. Karachun (Schmölz, Loibl), 58. Soramies (Wissmann, Kastner) - 26. Traversa (Miglioranzi, Pietroniro), 48. Frigo (Petan), 50. Mantenuto (Trivellato, S. Kostner), 60. Petan (Hannoun, Glira). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Öhlund (Švéd.) - Beresford (Brit.), Yletyinen (Fin). Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. Diváci: 3311.

Sestavy:

Německo: Niederberger - Gawanke, J. Müller, Seider, M. Müller, Wissmann, Wagner, Bittner - Noebels, Reichel, Fischbuch - Michaelis, Ehliz, Plachta - Karachun, Schmölz, Loibl - Ehl, Soramies, Kastner. Trenér: Toni Söderholm.

Itálie: Fadani (14. Fazio) - Di Perna, Trivellato, Miglioranzi, Pietroniro, Glira, Gios, Spornberger - Sanna, S. Kostner, D. Kostner - Frank, Mantenuto, McNally - Frigo, Hannoun, Petan - Deluca, Traversa, Insam - Mantinger. Trenér: Greg Ireland.

Skupina B (Tampere):

Finsko - Velká Británie 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 7. Friman (Vatanen, Lammikko), 12. Hietanen (S. Manninen, M. Lehtonen), 27. V. Filppula (Mikael Granlund, Hartikainen), 29. Armia (Friman, H. Pesonen), 50. Mäenalanen (Lindell, Ohtamaa), 56. Rajala (Heiskanen, H. Pesonen). Rozhodčí: Dehaen (Fr.), Frandsen (Dán.) - Briganti (USA), Seewald (Rak.). Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 11.502.

Sestavy:

Finsko: Olkinuora - Hietanen, M. Lehtonen, Heiskanen, Seppälä, Vatanen, Friman, Lindell, Ohtamaa - Hartikainen, S. Manninen, Mikael Granlund - J. Sallinen, V. Filppula, Rajala - Armia, Lammikko, H. Pesonen - Anttila, Björninen, Mäenalanen. Trenér: Jukka Jalonen.

Velká Británie: Bowns - Richardson, Tetlow, D. Phillips, O'Connor, Ehrhardt, Clements, Batch, Sam Jones - Lake, Neilson, Dowd - Mosey, Conway, Perlini - J. Phillips, Lachowicz, Waller - Hook, Myers, Davies. Trenér: Peter Russell.