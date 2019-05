My se však budeme soustředit především na český tým, který může teoreticky skončit na jakémkoliv z prvních čtyř míst. Ideální je pochopitelně skončit do druhého místa. První dva celky totiž zůstávají ve městě, kde hráli svou skupinu. Náročnému cestování by se chtěl vyhnout každý. České hokejisty navíc nečeká nic snadného. Do cesty se jim totiž postaví houževnatý tým Švýcarska, který loni dokráčel až do finále, kde prohrál se Švédy na nájezdy. A pokud chtějí čeští hokejisté setrvat v Bratislavě, měli by dnes vyhrát nebo alespoň bodovat. Jenže ani výhra nemusí znamenat jistotu, záviset bude i na večerním duelu Rusko - Švédsko. Všechny varianty si projděte v našem článku.