Češi opět s Hrubcem, Vejmelka z NHL sedí. Nebudu to vysvětlovat, odsekával Jalonen

Několikrát v minulosti měli namále, až teď, na probíhajícím mistrovství světa v Tampere a Rize, ale čeští hokejisté s Lotyšskem prohráli, byť až v prodloužení. Do jejich brány se pro někoho překvapivě vrátil Šimon Hrubec. Karel Vejmelka, který jako jediný z české trojice chytá v zámořské NHL, tak stále čeká na příležitost.

Riga (od našeho zpravodaje) - V předešlém klání proti Kazachstánu stál mezi českými tyčemi Marek Langhamer. Proti Lotyšům dostal přednost Hrubec, který chytal už v úvodním zápase turnaje proti Slovensku.

"Takový byl náš plán," řekl po zápase k nasazení Hrubce, hvězdy švýcarského Curychu, trenér národního mužstva Kari Jalonen.

Můžete tento krok vysvětlit?

Nebudu nic vysvětlovat. Prostě jsme se rozhodli, že bude chytat on, tak chytal. Standardní rozhodnutí, nic jiného za tím není. Teď máme dva dny volna a po nich uvidíme, kdo bude chytat v dalším zápase.

Jaké máte plány s Karlem Vejmelkou, brankářem z NHL?

Ještě nevíme. Máme tři dobré brankáře.

Je týmovou jedničkou Hrubec?

Ne, nemůžeme říct, jestli je někdo jednička, dvojka, trojka. Jak jsem řekl, máme tři dobré brankáře.

Jak se vám líbil Hrubcův výkon proti Lotyšsku?

Ještě musím mluvit s trenérem brankářů.

A jak byste zhodnotil zápas jako takový?

V první třetině jsme nehráli dobře, pořád jsme byli pod soupeřovým tlakem. Ve druhé a třetí třetině se mi náš výkon líbil. Celkově šlo o skvělý zápas s dobrou atmosférou. Dvakrát jsme se brankami vrátili do hry, což značí, že mužstvu nechybí charakter. V prodloužení jsme pak měli lepší šance, soupeř jednu, ale vstřelil z ní rozhodující gól. Doufejme, že tenhle bod nám na konci skupiny přijde vhod.

Jak vás první porážka na turnaji ovlivní?

Musíme si zápas zanalyzovat. Pokud jsme ale dostali dva góly po vhazování, tak se na tyto pasáže musíme zaměřit. Také k sobě musíme být upřímní a říct si, že Lotyšsko bylo o něco lepší.

Postrádali jste na ledě zraněného centra Filipa Chytila?

Samozřejmě, je to dobrý hráč. V minulém zápase ale dostal zásah do obličeje a necítil se dobře, takže jsme ho museli stáhnout ze sestavy. Uvidíme, co bude za dva dny, snad se vrátí.