"Není to dobrá vizitka." Tým pro obhajobu stříbra odhaluje slabinu českého hokeje

Šéf českého hokeje Alois Hadamczik z toho nadšený není. Více než tříčtvrtinovou většinu tuzemské reprezentace, která bude na nadcházejícím mistrovství světa juniorů obhajovat stříbro, tvoří hráči nastupující v cizině.

Třikrát v řadě ho hostila Kanada, teď se juniorské MS vrací do Evropy, konkrétně do švédského Göteborgu.

Evropské reprezentace tak mají výhodu. Nemusejí tolik cestovat nebo si zvykat na užší zámořské kluziště.

Přesněji řešeno: některé evropské reprezentace.

"Pro nás to paradoxně znamená, že se budeme potýkat s jet lagem," poznamenal trenér dvacítky Patrik Augusta, který mužstvo převzal po Radimu Rulíkovi a pokusí se navázat na senzaci v podobě rok staré stříbrné medaile.

V 26členné české nominaci, která se nakonec zúží na 23 hokejistů, je hned 17 hráčů ze zámoří: 15 z nich nastupuje v juniorkách, brankář Michael Hrabal chytá na univerzitě a klíčový forvard Jiří Kulich na farmě Buffala šilhá po NHL.

Dva junioři hrají ve Švédsku, jeden ve Finsku a pouhých šest, tedy necelá čtvrtina týmu, se rozvíjí doma v Česku.

Je to obrovský rozdíl oproti nezpochybnitelným evropským velmocím Švédsku a Finsku, které v případě juniorského šampionátu spoléhají téměř výhradně na domácí hráče. Mladí Švédové a Finové, ani ti nejlepší, do ciziny moc nechodí, protože dostatečně kvalitní zázemí mají doma.

Čeští junioři mají dle častějších odchodů za to, že lepší podmínky najdou v zahraničí.

"Je pro mě zarážející, že máme v nominaci jen šest hráčů z Česka," prohlásil svazový prezident Hadamczik. "Není to dobrá vizitka našeho hokeje. Každý má samozřejmě právo odejít, ale byl bych rád, kdyby to v budoucnu bylo jinak. Chce to čas a vylepšení podmínek."

Pouhých šest hokejistů hrajících v tuzemsku povolal loni i Rulík. Augusta spoléháním na zámoří, kde nastupuje řada juniorských opor, nijak nevybočuje.

Ani nepředpokládá, že mu to na MS na evropské půdě výrazně zkomplikuje práci.

Všichni krajánci s výjimkou Kulicha už totiž dorazili do Česka, takže budou mít před turnajem, který startuje 26. prosince, spoustu času na překonání jet lagu.

Navíc se budou se zbytkem týmu připravovat na širokém příbramském ledě s rozměry 60 krát 30 metrů, čili na stejném "letišti", jaké je v Göteborgu.

Většinu sezony však Augusta pracoval jen s evropskou částí týmu. Zámořské opory koučoval pouze v létě, než se rozprchly za oceán. Žádnou inspekční cestu pak neabsolvoval.

"Uvažovali jsme o ní, ale bylo to logisticky náročné v tom, že v juniorce je moc přejíždění. Nikde navíc nebyla garance, že naši kluci se třeba nezraní a že budou hrát," vysvětloval Augusta.

Nominaci tak dával dohromady i na základě videa a informací od zámořských kontaktů, jako je trenérský asistent farmy Buffala Václav Prospal či rozvojový kouč juniorských Oil Kings Ladislav Šmíd.

"Trávil jsem opravdu hodně času na videu," podotkl Augusta. Zjistil mimo jiné to, že severoamerická juniorka bývá rychlejší než ta česká: "Hraje se tam hokej, jaký chceme - přímočarý, rychlý. I v naší juniorce jsem viděl spoustu dobrých zápasů, ale na druhou stranu i hodně pomalých a ne tak kvalitních."

"Je to dané i tím, že spousta hráčů odtud odešla a odchází," odkázal trenér na jeden z problémů českého mládežnického hokeje.