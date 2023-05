USA vyhnaly svoji specialitu do extrému. A funguje to. Jsme tu kvůli zlatu, hlásí

Spojené státy na mistrovství světa v Tampere a Rize ještě mnohem více než obvykle sázejí na univerzitní hokejisty. Zjevně to ale není hendikep. Někteří z nich patřili během skupinové fáze k lídrům mužstva a Česko by je ve čtvrtečním čtvrtfinále nemělo podceňovat.

Tampere (od našeho zpravodaje) - Pro mnohé jde o důkaz, že USA neberou MS - na rozdíl od olympiády a Světového poháru - vážně.

V NHL měly v uplynulé základní části přes tři stovky hráčů, zhruba osmkrát tolik co Češi, ale stejně z nich nesložily pro stávající mistrovství světa kompletní tým.

Vypomohly si v univerzitní soutěži NCAA, odkud vzaly hned devět hokejistů - jednoho brankáře tři obránce a pět útočníků. To je hodně i na jejich poměry.

Tolik studentů měly naposledy na MS 1993 v Německu, tedy před rovnými 30 lety. Od té doby jejich počet hodně kolísal. Na čtyřech šampionátech si nezahrál žádný, na sedmi jen jeden. Loni jich bylo pět, předloni čtyři.

Rekordní je pak MS 1974 v Helsinkách, kam Američané přivezli 17 hokejistů NCAA.

V současném kontextu je ale i devítka ohromující číslo. Znamená, že zhruba každý třetí hráč amerického výběru se většinu této sezony neživil hokejem. U některých to bude platit i nadále, jiní před časem podepsali první profesionální kontrakt.

Žádný z nich zatím není globální hvězdou, ale to se může změnit. Nebylo by to poprvé. V minulosti hráli na šampionátu studenti Chris Drury, Brian Rafalski nebo Mike Richter, teď to jsou legendy NHL.

Ze současného výběru má slušně našlápnuto třeba forvard Cutter Gauthier, pátý hráč posledního draftu, který je se šesti góly nejlepším střelcem USA. Nebo obránce Lane Hutson, jenž někdy připomíná spíš útočníka a na MS už má zápis 2+3. Oba studují v Bostonu, každý na jiné univerzitě.

I díky nim ovládli Američané skupinu v Tampere bez jediné porážky.

"Ale nepřijeli jsme sem pro vítězství ve skupině, viďte? Přijeli jsme sem, abychom vyhráli zlatou medaili," burcoval kabinu kouč USA David Quinn. Je příznačné, že současnou reprezentaci vede právě on, dlouholetý univerzitní trenér, který až v posledních letech dostává šanci v NHL.

Americká jízda zřejmě nepřekvapuje českého hokejistu Jáchyma Kondelíka, který prošel univerzitou v Connecticutu a nyní se chce z farmy dostat do hlavního týmu Nashvillu.

"Myslím, že NCAA je v Evropě podceňovaná, přitom má momentálně nejvíc hráčů v NHL. Úplně chápu Američany, že hokejisty z univerzit berou na mistrovství světa. Člověk pak sám může vidět, že předvedou dobré výkony a nikdy neudělají ostudu. Spousta z nich pak většinou rovnou chodí do NHL," vyprávěl před lety v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Vedle Spojených států lovily studenty i další reprezentace. Lotyšsko, Francie a Maďarsko nominovaly z NCAA jednoho hráče, Kanada dva. Jedním z nich je pravděpodobná dvojka příštího draftu Adam Fantilli, který stejně jako jeho starší bratr Luca odešel na Michiganskou univerzitu.