Komentář: Větší vzpruhu český hokej nezažil. Junioři šokovali i kanadského znalce

Po loňském stříbru bronz. Čeští hokejisté na juniorském mistrovství světa předvedli další famózní jízdu. Až se tomu nechce věřit. Před deseti lety by takový scénář zněl jako čiré blouznění.

Nedlouho po osamostatnění až někdy do půlky nultých let o sobě Češi klidně mohli říkat, že v ledním hokeji jsou nejlepší na světě.

Vyhráli Turnaj století v olympijském Naganu, ze světového šampionátu přivezli šest medailí v řadě, z toho čtyři zlaté, a na pozdějším MS 2005, kam díky celosezonní výluce NHL přijela neobvykle našlapaná mužstva, se připomněli dalším titulem.

Úspěchů přicházelo tolik, že trochu zapadla dvě juniorská zlata ze začátku tisíciletí tisíciletí a bronz z roku 2005.

Potom dvacítky, nejprve bez bedlivé pozornosti široké veřejnosti, stupně vítězů opustily.

Krize se postupem času přelila i do dospělé reprezentace. Logicky, právě výsledky mládeže nastiňují budoucnost áčka. A ta česká byla - v porovnání se slavnou historií - vyloženě v dezolátním stavu.

Připomeňme si, jak moc. V letech 2006 až 2017 čeští junioři dvakrát hráli o udržení (doplatili na tehdejší přísný formát se šesti postupujícími místo osmi) a ani jednou nepostoupili do semifinále.

V deseti čtvrtfinálových kláních devětkrát padli už v základní hrací době a celkem vstřelili prachbídných jedenáct branek. Inkasovali jich 46. Jako by do play off ani nepatřili. Jejich vypadnutí hraničilo s jistotou, šlo jen o to, o kolik prohrají tentokrát.

V lednu 2018 dvacítka ostudnou sérii utnula. Přes Finy ale mezi nejlepší čtyřku postoupila až na nájezdy a po střeleckém debaklu 29:54. Ve zbytku turnaje vyhořela.

Opravdový zlom přišel až v posledních letech. Češi prošli do semifinále třikrát v řadě a při loňském stříbru šokovali tím, že herně byli takřka nerozeznání od velmocí typu Kanady.

Tentokrát svět uhranuli bitvou o bronz, kterou za třetinu a necelou minutku navrch otočili z 2:5 na 8:5. K posledním čtyřem gólům jim stačilo 50 vteřin, k posledním dvěma do prázdné brány dvě vteřiny, čímž stanovili nové rekordy.

Zíral i známý kanadský komentátor a novinář Gord Miller, který v 58 letech zažil leccos.

"Vždycky je těžké odhadnout, co se v zápase o bronz bude dít, ale tohle bylo neuvěřitelné, prostě neuvěřitelné. Nedokážu si to vysvětlit, nic takového jsem v životě neviděl," pověděl finskému deníku Iltalehti.

Celkově Češi nedominovali jako před rokem, ale nutno dodat, že řešili zraněné v čele s bekem Adamem Jiříčkem, jehož brzké odpadnutí způsobilo takticky nevýhodnou absenci praváků v obraně. K tomu měl výpadky hvězdný brankář Michael Hrabal.

Dřív platilo, že aby dvacítka získala medaili nebo alespoň přešla čtvrtfinále, muselo by se všechno sejít. Teď cinkl bronz, i když ne vše klapalo jako střelba Jiřího Kulicha. Pozoruhodné.

Už za pár měsíců hostí Praha s Ostravou mistrovství světa dospělých. Nejspíš to zase bude show, která zhypnotizuje podstatně víc českých diváků než právě skončený turnaj.

Zásadní bude i po finanční stránce.

Po té sportovní je ale důležitější tradiční slet juniorů na přelomu roku. Sem totiž nepřijíždějí "náhodní" hráči, kteří zrovna mají čas a chuť, ale - až na pár výjimek s pevným úvazkem v NHL - světová špička, jejíž soupeření odhalí, jak na tom kdo je nebo co ho čeká v budoucnu. A čeští junioři právě získali po letech paběrkování druhou medaili v řadě.

Aby se dalo mluvit o nezpochybnitelném trendu, musejí konkurovat zavedeným velmocím i na příštích šampionátech.

Třetím rokem navíc nečelili Rusku, vyobcovanému světovým hokejem kvůli Putinově válce, ale i tak je to vzpruha. Větší tady v samostatné historii českého hokeje nebyla.