Holeček: Hráči opustili svoji hru, proti Švýcarsku chodili. Chytat teď musí Francouz

před 59 minutami

Podle brankářské legendy Jiřího Holečka by měla ve čtvrtfinále chytat Pavel Francouz. | Foto: Michal Eger

Trenér české reprezentace Josef Jandač už ví, koho v klíčovém klání na mistrovství světa nasadí do brány. Veřejnosti však nic neprozradí, chce Rusům ztížit práci. Mnozí každopádně mají jasno. "Zápas proti Švýcarsku se Mrázkovi nevydařil, proto teď musí jít na řadu další brankář. Podle mě nastoupí Francouz," říká pro Aktuálně.cz bývalý vynikající gólman Jiří Holeček.

Češi ve čtvrtfinále narazí na Rusko, jakou mají šanci?

Rusko si naši hráči vybrali sami, když nedokázali porazit Švýcary. Zbyl na nás nejtěžší možný soupeř. Favoritem jsou Rusové, to je úplně jasné.

Sledujete Rusy? Především Šipačovova řada připomíná sehranost sovětské sborné, nemyslíte?

Hrají výborně - v rychlém pohybu. Nikdo se nezastaví, všichni mění místa, přihrávají si na jeden dotek a dokážou na tři přihrávky z obrany dát gól. Podle mě je to nejlepší mužstvo na mistrovství.

A co Češi? Jaký dojem ve vás zanechali?

V přípravě se mi líbili, některé zápasy odehráli výborně. Byli podobně jako Rusové v pohybu a napadali soupeře skvělou rotací už v jeho obranné třetině. Když se protivník dostal dál, hned u něj byl další náš hráč. Tohle jsem čekal ve všech zápasech na mistrovství. Proti Švýcarsku to ale bylo podruhé, kdy naši nebruslili, hráli staticky, komplikovaně. Do útočné třetiny to tahali jednotlivci, na kterých hned viseli dva hráči. Nevím, proč tým opustil hru z přípravy.

Francouz má lepší statistiky, ale... Z českých brankářů na mistrovství světa je na tom nejlépe Pavel Francouz, který ve třech kláních vytáhl procentuální úspěšnost zákroků na číslo 92,7. Petr Mrázek je na tom hůř (4 utkání, 88,1 %), ale nastoupil proti nejtěžším soupeřům ve skupině - Kanadě, Finsku a a Švýcarsku. Třetí gólman Dominik Furch nechytal.

Proti Švýcarsku zrovna nezářil ani brankář Petr Mrázek. Jak na vás působil?

Druhý gól si dal Mrázek sám a při třetím reagoval špatně. Byla to sice prudká rána, ale kdyby šel metr nebo ještě víc před brankoviště, tak gól nemohl padnout. Prohru ale nemůžeme svalovat jen na Mrázka. Hráči byli pasivní. O začátku, kdy chodili pěšky, ani nemluvím.

Mrázek zatím nemá působivé statistiky, překvapuje vás to?

Doteď ale chytal dobře. Naši brankáři byli vyrovnaní, sám jsem uvažoval, koho do čtvrtfinále postavit. Zápas proti Švýcarsku se ale Mrázkovi nevydařil. Proto teď musí jít na řadu další brankář. Podle mě nastoupí Francouz.

Jak byste zhodnotil jeho výkony na šampionátu?

V některých zápasech neměl moc práce, ale zároveň chytil dvě tři vyložené šance. Když stojíte v bráně pět deset minut a pak čelíte gólové šanci, není to sranda. On to zvládnul.