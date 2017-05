Rusko je nejhorší možný soupeř, praví čísla. Jsou nekompromisní, ale třeba to vyjde, doufá Jandač

před 1 hodinou

Je to Rusko. Čeští hokejisté se až pozdě večer dozvěděli soupeře pro čtvrtfinále a těžko mohou jásat radostí vysoko do stropu. Se sbornou v této sezoně hráli šestkrát, ale jen jednou ji dokázali porazit. Ani v zítřejším zápasu sezony nebudou favority. "Věřím tomu, někdy to tak bývá, že ten důležitý zápas v sezoně třeba vyjde," řekl trenér Josef Jandač.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Jediná výhra nad Ruskem přišla na samotném záčátku sezony. V přípravě na Světový pohár Češi sbornou v Praze přehráli 2:1 po nájezdech. Od té doby to bylo trápení a zmar. Pět zápasů, jen jeden získaný bod. Infografika Češi narazí ve čtvrtfinále na Rusko. Projděte si program, výsledky i tabulky hokejového MS projít infografiku Z tohoto pohledu už to nemohlo dopadnout hůř. Čeští hokejisté narazí ve čtvrtfinále na svého nejméně oblíbeného soupeře. Nejen v sezoně, ale také historicky. "Mohli jsme hrát ještě s Američany, nebo Švédy. Ale je to úplně jedno, všechny tři týmy mají vysokou kvalitu. Rusové tady byli docela nekompromisní, vůbec nedostávají branky, mají velmi silné mužstvo," řekl trenér Josef Jandač. Vyjádřeno čísly budí sborná hrůzu: Na turnaji proměnila více než polovinu přesilových her (13/24), úspěšnost využití 54,17% nemá a snad ani nemůže mít konkurenci.

Nastřílela nejvíce branek (35), taky jich nejméně inkasovala (10).

Její úspěšnost střelby je suverénně nejvyšší na turnaji (15,35%)

V tabulce bodování jsou první dva hráči Rusové - Artěmij Panarin (3+13) a Vadim Šipačov (2+10). Jinými slovy: Rusové zatím na turnaji předváděli velkou dominanci, byť na začátku turnaje přišli o zraněnou hvězdu Sergeje Mozjakina. Ale také oni se porazit dají: ve včerejším zápase to dokázali Američané 5:3. "Zaměřili jsme se na ně, zápasy sledovali. Rusy známe. Hráli jsme s nimi všechny zápasy v Euro Hockey Tour, ani jednou jsme je neporazili a získali jsme pouze jeden bod ze vzájemných zápasů. Věřím tomu, někdy to tak bývá, že ten důležitý zápas v sezoně, když přijde, tak to třeba vyjde," doufá Jandač před další šancí, jak Rusy porazit. 38 fotografií Štěstí při rozpačitém loučení se základní skupinou nepřinesl ani český indián Čechům se to povedlo na mistrovství světa třeba loni. V Moskvě je v úvodním zápase turnaje porazili 3:0, tehdy to byl velký šok. Drobnou výhodou pro české hokejisty může být fakt, že se nemusí na čtvrtfinále stěhovat do Kolína. Hrát se bude v Paříži a cestování sebere síly soupeři. To ale Jandač vůbec nechtěl řešit. "Řešili jsme to daleko více loni z důvodu složitějšího cestování v Rusku. Tam by se jelo z Moskvy do Petrohradu a zase zpět. Kdežto teď, kdybychom postoupili přes čtvrtfinále, stejně bychom do Kolína museli jet," řekl Jandač. Vzájemná bilance Čechů proti Rusku v této sezoně: Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Úspěšnost 6 1 0 5 11:21 16,67% Vzájemná bilance Čechů proti Rusku historicky: Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Úspěšnost 129 52 7 70 319:347 43%

autor: Adam Sušovský | před 1 hodinou

