Jandač sází na mládí. Národní tým před MS posílí Chytil z Rangers a Chlapík z Ottawy

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Josef Jandač povolal do týmu pro mistrovství světa i dva talenty z NHL, Filipy Chytila a Chlapíka.

Praha - Talentovaní útočníci Filip Chytil z New York Rangers a Filip Chlapík z Ottawy jsou prvními jistými posilami české hokejové reprezentace z NHL pro přípravu na květnové mistrovství světa v Dánsku. Oba by se měli připojit k výběru kouče Josefa Jandače příští týden před Carlson Hockey Games v Pardubicích a v národním týmu budou debutovat.

Jandačovi se dnes na tréninku v Praze už hlásili také útočník Dominik Kubalík z Ambri a plzeňští beci David Sklenička a Michal Moravčík.

"Přes (generálního manažera české reprezentace) Jirku Fischera máme potvrzené dva hráče Chytila a Chlapíka. Věřím, že už je budeme mít k dispozici na tréninky před Českými hrami v Pardubicích," řekl asistent trenéra českých hokejistů Václav Prospal.

Osmnáctiletý Chytil, jehož Rangers draftovali loni v prvním kole na 21. pozici, sehrál v NHL devět zápasů a připsal si tři body za gól a dvě asistence. Dva starty si připsal v úvodu sezony a zbývající, v nichž sbíral i první body, v závěru základní části, kdy už byli Rangers ze hry o postup do play off.

Odchovanec Zlína, za který odehrál Chytil před odchodem do zámoří jednu sezonu v extralize, strávil převážnou část ročníku na farmě v Hartfordu. V AHL si připsal ve 46 zápasech 31 bodů za 11 branek a 20 asistencí. Do týmu Wolf Packs se o víkendu po skončení NHL vrátil, ale v sobotu uzavře sezonu i Hartford. Chytil také reprezentoval na přelomu roku na mistrovství světa hráčů do 20 let, kde si v sedmi duelech připsal čtyři body za dvě trefy a stejný počet asistencí.

Dvacetiletý Chlapík rovněž v této sezoně v NHL debutoval a ve 20 duelech zaznamenal čtyři body za gól a tři přihrávky. Na farmě v Belleville nasbíral v 50 duelech 30 bodů za 10 tref a 20 asistencí. Farmářský tým Senators dohraje v AHL v neděli.

Ottawa Chlapíka draftovala v roce 2015 ve druhém kole na 48. pozici. Do zámoří odešel rodák z Prahy v roce 2014 z juniorky Sparty a v uplynulých třech sezonách působil v juniorské lize QMJHL v celku Charlottetown Islanders.

"Jde o dva hráče, kteří pendlovali mezi farmou a NHL. A ty zápasy v NHL odehráli spíš až ke konci základní části, takže se nedá určitě říct, že by to místo měli už teď jisté. Ale jelikož jsou to mladší kluci, tak počítám, že zájem o to, aby se mohli poprat o místo na šampionátu, by měli mít," prohlásil Prospal.

"Ti kluci teď strávili nějaký čas v Severní Americe. Očekávám od nich, že přinesou do týmu energii, nadšení a svým způsobem i určitou kreativitu. A samozřejmě zdravou konkurenci v tom boji o místo v týmu pro mistrovství světa," doplnil Prospal.

Vše ostatní v souvislosti se zámořskými posilami zůstává ve fázi jednání. "Uvidíme, kdo nám to potvrdí a kdo hlavně projde výstupními prohlídkami, protože to je jeden ze základní faktorů. A druhá hlavní věc je chuť reprezentovat," uvedl Prospal, jenž se k týmu dnes připojil společně s Kubalíkem, Moravčíkem a Skleničkou.

"Chtěli jsme s Plzní dojít dál než do pátého semifinále, ale bohužel to nevyšlo. Je super, že mohu být tady, trošku mi to vynahradilo vyřazení s Plzní a věřím, že si to tady budu užívat co nejdéle," přál si Sklenička.

Mezi celkem 32 nominovanými nyní chybí kromě Chlapíka s Chytilem ještě zdravotně indisponovaný bek Vojtěch Mozík a gólman Pavel Francouz, jemuž teprve ve čtvrtek skončila klubová sezona s Čeljabinskem v KHL.

Nominace českých hokejistů na přípravu před MS v Dánsku:

Brankáři: Patrik Bartošák (Vítkovice), Dominik Furch (Omsk/KHL), Pavel Francouz (Čeljabinsk/KHL),

obránci: Marek Hrbas, Lukáš Klok (oba Vítkovice), Michal Moravčík, David Sklenička (oba Plzeň), Jakub Galvas (Olomouc), Tomáš Pavelka (Sparta Praha), Filip Pyrochta (Liberec), Michal Jordán (Chabarovsk/KHL), Vojtěch Mozík (Podolsk/KHL), Adam Polášek (Soči/KHL), Ondřej Vitásek (Chanty-Mansijsk/KHL),

útočníci: Martin Kaut, David Tomášek (oba Pardubice), Michal Birner, Roman Červenka (oba Fribourg-Gottéron/Švýc.), Andrej Nestrašil, Robin Hanzl (oba Nižněkamsk/KHL), Jan Ordoš (Liberec), Jakub Orsava (Mladá Boleslav), Michal Řepík (Sparta Praha), David Šťastný (Zlín), Roman Horák (Podolsk/KHL), Filip Chlapík (Ottawa/NHL), Filip Chytil (NY Rangers/NHL), David Kaše (Mora/Švéd.), Robert Kousal (Davos/Švýc.), Dominik Kubalík (Ambri-Piotta/Švýc.), Adam Musil (San Antonio/AHL), Matěj Stránský (Čerepovec/KHL).