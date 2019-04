před 25 minutami

Hokejovou reprezentaci posílí před květnovým mistrovstvím světa na Slovensku trio útočníků z NHL. Do přípravy se zapojí Michael Frolík z Calgary, Dominik Simon z Pittsburghu a Ondřej Palát, který hájil barvy nejlepšího týmu základní části Tampy Bay. Všichni by se měli zúčastnit domácího turnaje Carlson Hockey Games příští týden v Brně.

"Dominik Simon s Michaelem Frolíkem by s týmem měli být hned od začátku týdne a pondělního srazu, Ondřej Palát by se měl připojit nejspíš až těsně před turnajem. Možná by mohl dorazit ve středu 1. května, ale to ještě není úplně jisté," řekl tiskový mluvčí hokejové reprezentace Zdeněk Zikmund.

Mimo hru o případnou nominaci na šampionát je definitivně brankář David Rittich. Frolíkův spoluhráč z Calgary se od přelomu roku potýkal se zraněním kolena.