Hokejisté Kazachstánu porazili 5:2 Itálii, která opouští elitní skupinu MS

Bývalý český fotbalový reprezentant Václav Pilař se po čtyřech letech vrací do Viktorie Plzeň, se kterou v minulosti získal dva mistrovské tituly. Do týmu úřadujících českých šampionů přestoupil z Jablonce, kde mu vypršela smlouva, a na západě Čech podepsal roční kontrakt. Viktoria informovala o dohodě na klubovém webu.

Pilař v Plzni obnoví spolupráci s koučem Michalem Bílkem, pod kterým zazářil na Euru 2012, kde český výběr došel do čtvrtfinále. Následně si vysloužil angažmá v bundeslize, ve Wolfsburgu ani na hostování ve Freiburgu se ale kvůli vleklým zdravotním problémům neprosadil.

"Vašek Pilař to u nás velmi dobře zná, jde do známého prostředí, a i my víme, co od něj můžeme čekat. Pořád je velmi rychlým typem hráče, což dokázal například v podzimních duelech Evropské konferenční ligy. Navíc v něm cítím obrovskou motivaci porvat se znovu o účast v pohárech," uvedl generální ředitel klubu Adolf Šádek.

Třiatřicetiletý Pilař vyhrál s Viktorií titul v sezonách 2014/15 a 2017/18. Zahrál si také Ligu mistrů a právě s vidinou evropských pohárů se rozhodl pro návrat.

"Já jsem v tomhle vždycky blázen. Kdo mě zná, tak ví, že mám velké ambice a budu je mít do chvíle, než mi někdo řekne, ať si sednu na zadek," uvedl krajní záložník, který si prošel mnoha těžkými zraněními.

V plzeňském dresu se Pilař představí po čtyřech letech a angažmá v Olomouci a Jablonci, za který v této sezoně odehrál 24 ligových zápasů a vstřelil čtyři branky.

"V Jablonci jsem byl moc spokojený, chovali se tam ke mně krásně hlavně po lidské stránce. Když se mi ale Viktorka asi před týdnem ozvala, nebylo vůbec o čem přemýšlet. V Plzni se prostě cítím jako doma a miluju to tady," uvedl bývalý reprezentant, jenž má v národním týmu bilanci 22 utkání a pět gólů.