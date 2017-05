Plekanec: Lidi jsou natěšení? To je dobře. Tým vypadá zajímavě

před 44 minutami

Ze všech českých hokejistů je suverénně nejzkušenější, útočník Tomáš Plekanec přijel za Českou republiku bojovat na desáté mistrovství světa. Proti Kanadě dnes nastoupí jako centr elitního útoku, stejně jako loni bude mít na křídlech Davida Pastrňáka a Romana Červenku. "Vypadá to dobře," říká o síle českého týmu těsně před startem turnaje.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Stačilo mu zavolat a on neřekl ne. Tenhle borec odmítat pomoc české reprezentaci nikdy neuměl a neudělal to ani teď, i když sezonu v NHL neměl nejlepší. Tomáš Plekanec je zase u toho. Bude to on, kdo se večer proti Kanadě postaví na úvodní vhazování jako centr elitního útoku.

"Když se člověk trápí, zvažuje jet víc, než kdyby měl sezonu lepší. Ale Růča (Martin Ručinský, manažer reprezentace) zavolal a nároďák je vždycky super," řekl Plekanec, proč jde znovu do boje.

Český dres oblékne na svém desátém mistrovství světa v kariéře, k nim přidal i dvě olympiády a Světový pohár. Mezi aktivními hráči (s výjimkou Jaromíra Jágra) zkušenějšího hráče nenajdete.

Musel jste zvažovat hodně, zda letos na mistrovství světa přijedete? V letošní sezoně to asi z vašeho pohledu nebylo ono, bodově (10+18) to byla v Montrealu vaše nejméně povedená sezona v kariéře.

"Ke konci už ne, konec sezony i play-off už bylo z mé strany lepší, už to mělo hlavu a patu. Předtím to nebylo ono, a když se člověk trápí, zvažuje to víc, než kdyby měl sezonu lepší. Ale Růča (Martin Ručinský, manažer) zavolal a nároďák je vždycky super."

A tak jste tady v Paříži. Víte o tom, že je to už vaše desáté mistrovství světa v kariéře?

"Nevím, jestli je to dobrý, nebo špatný. Radši bych si zahrál play-off. Ale každé MS je super, zahrát si za nároďák je parádní. Jsem rád, že se toho můžu zase zúčastnit."

Původně jste měl být stejně jako loni na mistrovství světa i Světovém poháru kapitán, sám jste ale céčko odmítl. Proč?

"Nebyl jsem tady, Voras (Jakub Voráček) je s týmem od začátku, takže nebyl důvod, abych céčko měl já. Voras je výborný lídr a náš nejlepší hráč v NHL. To bude ještě dlouhé roky. Tak proč bychom si to prohazovali? Pro mě se stejně nic moc nemění. Já bych z toho žádnou velkou vědu nedělal."

Třeba se vám trochu uvolní ruce, jako kapitán nebudete pod takovým tlakem, ne?

"Nesvazovalo mě to, nosit v nároďáku céčko pro mě byla vždycky obrovská pocta. Ale nemyslím si, že by mě to nějak svazovalo, aspoň jsem to tak nevnímal. Spíš pocta, ocenění."

Jak se vám líbí tým, ke kterému jste se ve středu připojil? Mezi fanoušky i hokejovými experty vládne optimismus, po letech byste třeba mohli znovu zaútočit na medaile. Fanoušci začínají být natěšení.

"To je dobře. Vypadá to zajímavě. Je tady spousta kluků z loňska, kteří si udělali dobré jméno dobrými výkony. Jsou tady hráči, kteří měli dobré sezony v Evropě nebo v extralize, do toho přijeli Voras, Gudy (Radko Gudas), Pasta (David Pastrňák), Mráza (Petr Mrázek). Jo, vypadá to dobře. Ale všichni si uvědomují, že záleží hlavně na tom, jak si sedne. Jak budeme fungovat."

Co tedy říkáte na očekávání českých fanoušků?

"Všichni si uvědomují, že nezáleží na tom, jak to vypadá na papíře. Myslím, že to i fanoušci musejí vidět. Loni na papíře tým až tak skvěle nevypadal, nikdo si nemyslel, že bude skvělý, a my odehráli super mistrovství."

Stejně jako loni budete i dnes s Kanadou v první formaci s Davidem Pastrňákem a Romanem Červenkou. Těšíte se na obnovenou spolupráci? Posledně vám to spolu šlo dobře.

"Uvidíme při zápase. Něco tam naskočí z loňska, ale už je to rok, potom jsme hráli každý jinde a každý s někým jiným. Jestli to bude fungovat hned, bude to super. Ale kdyby to třeba trvalo a my i tak vyhrávali, bylo by to taky dobrý."

Jak se vám vůbec líbí Paříž? V mnoha ohledech musí být podobná jako Montreal. Umíte z Kanady francouzsky?

"Mizerně, francouzsky se umím tak akorát hezky koukat. Ale mluvit moc ne. Nic moc. V Montrealu normálně člověk nepotřebuje francouzštinu vůbec. Paříž je ale hezké město, určitě je to tady lepší než loni v Moskvě. Ale jsme za hokejem, takže moc času ani energie na chození okolo nebude."