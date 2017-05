Pastrňák s Plekancem a Červenkou, Voráček vedle Kováře. Takhle Češi trénovali na Kanadu

před 1 hodinou

Žádné experimenty, trenér Josef Jandač sází na osvědčené vazby. Na Kanadu chce vyrazit s elitním útokem, který tým táhl na loňském mistrovství světa. David Pastrňák, Tomáš Plekanec a Roman Červenka jsou zase spolu, Jakub Voráček začne ve druhé formaci. Jaký byl první trénink v aréně Bercy?

Paříž (od našeho zpravodaje) - Aréna Bercy v Paříži byla primárně postavena pro úplně jiné sporty než hokej. Když se čeští hokejisté znalí NHL z půlicího kruhu rozhlédli kolem, hned jim to došlo: vypadá skoro úplně stejně jako aréna New York Islanders v Brooklynu.

"Jo, je to podobné. I sedačky mají tmavé, jen světla jsou tady trochu jiná a odráží se trochu od ledu. Snad nám to nebude vadit," usmál se brankář Petr Mrázek.

Nesmí mu to vadit. Bude to totiž on, kdo se zítra večer postaví palbě Kanady jako brankář číslo jedna. "Proti ní je to vždycky vyhecované, těším se. Mají tým poskládaný dobře, snaží se házet všechno na branku a tam dělat rozruch," řekl po tréninku.

Elitní formace je stejná jako loni v Moskvě

Ten odhalil, v jakém složení Češi zítra vyrukují v zahajovacím zápase mistrovství světa na Kanadu. Trenér Josef Jandač se do žádných experimentů nepouštěl, vsadil na zápasy dávno prověřené vazby.

V brance bude Mrázek, před ním sedm obránců. Elitní útočnou formaci vytvoří stejně jako loni trio David Pastrňák, Tomáš Plekanec a Roman Červenka. Nejlépe placený hokejista Jakub Voráček nastoupí po boku Jana Kováře a Lukáše Radila z druhé linie.

"Od druhé třetiny to může být jiné, ale je začátek turnaje a máme prostor zareagovat. Přijel Pleky s Pastou, tak jsme chtěli navázat na loňský rok a dát k sobě lajnu a zachovat alespoň vazbu Kovář s Radilem, kteří spolu hráli celý rok a byli bodoví. Voráčkovi hrát nalevo nevadí," vysvětlil trenér.

Tomáš Plekanec a David Pastrňák si s týmem zatrénovali vůbec poprvé, do Paříže přiletěli přímo z Ameriky teprve včera odpoledne.

Jak Češi trénovali před Kanadou Brankáři: Petr Mrázek

Pavel Francouz Obrany: Radko Gudas, Radim Šimek

Michal Kempný, Tomáš Kundrátek

Jakub Jeřábek, Jakub Krejčík

Jan Rutta Útoky:

David Pastrňák, Tomáš Plekanec, Roman Červenka

Jakub Voráček, Jan Kovář, Lukáš Radil

Michal Řepík, Jakub Vrána, Michal Birner

Robin Hanzl, Roman Horák, Tomáš Zohorna Zůstanou na tribuně: Dominik Furch, Jan Kolář, Libor Šulák, Tomáš Hyka, Jakub Lev, Dominik Kubalík.

Nechat po kupě první formaci z loňského mistrovství světa se jeví logicky: náramně si rozuměli a vytvořili tehdy jednu z nejúdernějších formací turnaje. Během osmi zápasů nastřádali 18 bodů (8+10). Zbylých jedenáct forvardů týmu bodovalo jen 28krát.

První den v dějišti turnaje se český tým nešetřil: hned na startu tréninku se hokejisté pustili do nácviku přesilových her, Jandač a spol. hráče po ledě proháněli hodinu a čtvrt. Další, tentokrát teoretické přípravy u videa naplánoval hokejistům na odpoledne.

Hlavně nepodcenit začátek. A v pátek večer zkusit porazit Kanadu, naposledy se to totiž reprezentaci povedlo v roce 2010 v Německu. Od té doby s ní prohráli sedmkrát v řadě.

První zápas je zrádný: Na svěťáku nás spláchli

"Na svěťáku jsme s nimi hráli první zápas, měli jsme dobrou přípravu, ale pak nás spláchli. Úvahy, že se rozehrávají a že se budou sžívat s kluzištěm, to neřešíme. Proti Kanadě se nám nedaří, je to jeden z nejsilnějších týmů, hlavně na mistrovství jim začali jezdit nejlepší hráči. Postavili silné týmy, dominovali a vyhrávali turnaje, Světový pohár, olympiády. Mají teď plodné období," smekl Jandač před soupeřem.

Kanada si do Paříže přijela pro třetí titul v řadě. I v pátečním zápase bude favorit.

"Musíme hrát hlavně v pěti a mít dobrý pohyb, abychom je dokázali udržet v útočném pásmu, abychom nepropadali a eliminovali je," řekl Jandač.

Mimo sestavu zítra zůstanou obránci Jan Kolář, Libor Šulák a útočníci Dominik Kubalík, Jakub Lev a Tomáš Hyka. Vedení týmu navíc stále sonduje situaci kolem možného příjezdu Davida Krejčího, hvězda Bostonu má zájem v Paříži hrát, ale stále neprošel zdravotní prohlídkou v klubu.