Kanón ráže 36 je v Paříži, Češi mají hlavní zbraň! Pastrňák: Klidně budu střely blokovat

před 26 minutami

Zbořil mýty o tom, že bez smlouvy v NHL se na hokejové mistrovství světa nejezdí. David Pastrňák si dorazil zahrát o medaili, i když se v Bostonu řeší jeho miliardový kontrakt. "Klidně budu střely blokovat, hlavně abych pomohl týmu," prohlásil po příletu do Paříže. Útok tím posílil o 36 branek z NHL, nejlepší český střelec této sezony vytvoří elitní formaci s Tomášem Plekancem a Romanem Červenkou. Stejně jako loni v Moskvě.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Usmíval se na celé kolo, byl šťastný, že je konečně s týmem. David Pastrňák - nejlepší český střelec uplynulé sezony NHL - se přímo v Paříži připojil ke kádru české hokejové reprezentace. Přijímá roli lídra útoku a těší se na ní.

"Očekávání jsou na mě velká ze všech stran, ale mně to nevadí. Jsem za to rád, hraju v klidu vždycky. Nic neřeším. Chci pomoct týmu jakýmkoliv způsobem, jestli mám nahrávat, střílet góly nebo blokovat střely, budu to dělat," prohlásil před českými novináři.

V zítřejším zápase s Kanadou nastoupí v elitní formaci s Tomášem Plekancem a Romanem Červenkou. Tohle trio spolu nastupovalo i loni v Moskvě. Nebylo co řešit.

Příjezd autora 36 tref v NHL je pro český tým vzpruhou nejen kvůli jeho parádní formě, ale i díky jeho chuti reprezentovat. Pastrňák přijel na mistrovství světa, i když by měl v Americe jednat o životní smlouvě. "Dohodl jsem se s Bostonem, že to budeme řešit po sezoně. Jsem teď na mistrovství světa, sezona mně ještě neskončila," řekl.

K týmu jste se připojil ve středu večer přímo v Paříži, už jste nabral sílu po dlouhé cestě z Bostonu?

"Zatím ne. Doletěl jsem včera a moc jsem v letadle nepospal. Chtěl jsem jít spát brzy tady, ale stejně jsem se brzy i probudil. Jsem trošku unavený, ale doufám, že dneska už se vyspím pohodlně. A bude to dobré!"

Takže jste se na ledě během prvního tréninku s týmem cítil jak?

"Docela to šlo. Ale nebyl jsem více než týden na ledě a trošku jsem to cítil. Budu se zvedat, každým dnem se budu cítit líp."

To je dobrá zpráva pro trenéry: Zařadili vás do elitní formace s Tomášem Plekancem a Romanem Červenkou. Nastoupíte v úplně stejném složení jako loni, kdy vám to spolu šlo. Těšíte se?

"Samozřejmě. Doufám, že nám to teď půjde ještě lépe. Budeme se zlepšovat a zase dáme nějaké góly."

Že přijedete na mistrovství světa i vy, to se nečekalo. Rozhodl jste se posílit českou reprezentaci, i když jste před podpisem nejspíše životního kontraktu. Jak to vaše rozhodnutí podstoupit tohle riziko uzrálo?

"Bylo to hektické. Sám jsem nevěděl, jestli mám jet, nebo ne. Všichni lidi okolo, co mi pomáhali, rodina i agenti říkali, že je to jen a jen na mně. Jednou to bylo tak, pak zase jinak. Ale teď jsem rád, že jsem se rozhodl takhle a jsem tady. Pro mě je čest reprezentovat. Mám dobré vzpomínky z minulého roku, vracel jsem se do reprezentace rád."

A dokáže člověk na rodící se smlouvu za miliony nemyslet, soustředit se tady jen na hokej?

"To je na agentech. Ne na mě. Ať si to vyřeší agenti a manažeři."

Oťukávání s Bostonem už ale proběhlo, ne?

"Řekli jsme si v půlce sezony, že se budeme bavit po sezoně. Abych se mohl soustředit na svou hru. Já jsem teď tady, pro mě sezona ještě pokračuje. Takže to necháme po mistrovství."

V součtu s loňským mistrovstvím světa a Světovým pohárem jste dal zatím jeden gól. Těšíte se, že teď tu svou pohodu podtrženou skvělou sezonou v NHL rozbalíte naplno?

"Pro mě je hlavní, aby si to všechno sedlo. Máme tady výborné hráče. Osobně doufám, že se budu zlepšovat každým zápasem. Jak jsem řekl, dlouho jsem nebyl na ledě."

Ale jste střelec, řešíte hodně své góly?

"Ne, neřeším. Kdybych to řešil, akorát by to bylo horší. Nechávám tomu volný průběh (usměje se)."

Stíháte alespoň vnímat, že teď jste možná největší hvězdou českého týmu, jeho hlavní útočnou zbraní? Lidé v Česku to tak berou…

"Ani moc ne. Soustředím se na to, abych předvedl co nejlepší výkon a pomohl týmu. Jakýmkoliv způsobem. Jestli to bude nahrávkami, góly nebo blokováním střel, budu to dělat!"

Na ten tlak okolí už jste stejně zvyklý, co?

"Očekávání jsou na mě velká ze všech stran, ale mně to nevadí. Jsem za to rád, hraju v klidu vždycky. Nic neřeším."

Den před startem mistrovství je sebevědomí kolem týmu cítit. Vypadá to, že Češi sestavili silnější tým než loni, že budou moct jít daleko. Souhlasíte?

"Já nevím. Máme výborné hráče, ale stejně záleží na tom, jak si sedneme a jak budeme hrát. Můžeme být výborní, taky můžeme být špatní. Doufejme, že se budeme zlepšovat každým zápasem a připravovat se na čtvrtfinále, v něm musíme být stoprocentně ready."

Pak můžete jít daleko, co?

"Asi jo, když to tak říkáte, kluci (úsměv)."

Šampionát pro vás začne zítra s Kanadou: To je na začátek velký test, že?

"Samozřejmě. Je to dobrej test. Je to ale první zápas turnaje, může se stát cokoliv."

Trenér Josef Jandač řeší poslední otazníky v sestavě, třeba by mohl přijet váš spoluhráč z Bostonu David Krejčí. Jste s ním v kontaktu?

"Jsme kamarádi, píšeme si."

Taháte z něj, jak to vypadá?

"To taháte vy, teď ze mě."

Takže přijede?

(jen se usměje)