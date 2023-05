Bostonská legie na MS nedorazí, k týmu se připojil jen bek Zbořil. Dorazil i Chytil

Útočník Filip Chytil z New York Rangers posílí hokejovou reprezentaci pro mistrovství světa v Rize a Tampere. O účast bude bojovat v přípravě také obránce Jakub Zbořil z Bostonu, jehož čeká premiéra v národním týmu.

Účast z loňského bronzového šampionátu si nezopakují kanonýr David Pastrňák a centr David Krejčí, kteří dohrávali sezonu v dresu Bostonu se zraněními.

Kvůli zdravotním potížím se omluvil také další útočník Bruins Tomáš Nosek a z osobních důvodů i další člen početné české kolonie v nejlepším celku základní části NHL Pavel Zacha. Dnes o tom informoval generální manažer národního mužstva Martin Havlát. Tým naopak po Zbořilově zařazení opustil obránce Radek Kučeřík z Komety Brno.

Třiadvacetiletý Chytil se chystá už na čtvrté MS, na němž startoval třikrát za sebou v letech 2018, 2019 a 2021. Loni při cestě Rangers až do finále Východní konference chyběl.

V reprezentaci má na kontě 30 zápasů a 14 bodů za osm branek a šest asistencí. V NHL nyní prožil nejlepší sezonu a v 74 zápasech nasbíral 45 bodů (22+23). V sedmi duelech play off přidal gól a tři asistence.

Zlínský odchovanec, jehož Rangers draftovali v roce 2017 v 1. kole na 21. pozici, v NHL sehrál už 327 utkání a připsal si 138 bodů za 64 tref a 74 asistencí. V 30 duelech play off zaznamenal 13 bodů (8+5). Na konci března uzavřel s Rangers nový čtyřletý kontrakt na 17,75 milionu dolarů.

O tři roky starší Zbořil bude v reprezentačním "áčku " debutovat. Dres národního týmu v mládeži oblékl naposledy v roce 2017 na MS dvacítek. V nabité sestavě Bruins odehrál v sezoně jen 22 utkání a připsal si čtyři body (1+3). Naposledy nastoupil 9. dubna, kdy pomohl přihrávkou k vítězství Bostonu na ledě Philadelphie.

"Krátce po tom, co Boston vypadl s Floridou z play off, jsme se s Jakubem spojili a hledali jsme nejrychlejší spoj do České republiky, aby stihl ještě alespoň část přípravného kempu v Brně. Jsme rádi, že s týmem už bude moct absolvovat dnešní rozbruslení. Bude na trenérech, kdy ho zapojí do zápasu. Dnes ještě hrát nebude," uvedl Havlát a doplnil, že jisté místo na MS Zbořil nemá. "Rádi ho trenéři uvidí, myslím, že v sobotu a v neděli by měl nastoupit."

Chytil se zařadí až před úterním odletem do Rigy. "Připojí se pár dní před odletem. Má chuť obrovskou, měl výstupní prohlídku a pohovory s generálním manažerem. Je připravený přijet a pomoct nám," konstatoval Havlát.

Boston si Zbořila vybral v roce 2015 v 1. kole na 13. pozici. V NHL má odchovanec Komety Brno na kontě 76 utkání a 16 bodů (1+15). Dva starty v národním týmu má na kontě jeho o rok starší bratr Adam, útočník Komety.

Zbořil bude jedinou posilou z Bruins. Útočník Jakub Lauko se přesunul na farmu do Providence. "To bylo rozhodnutí trenérů, ten se k nám nepřipojí," podotkl Havlát. Další hráče Bostonu musí národní tým oželet.

"Pasta dohrával sezonu se zraněním, které ho nepustí přijet, jak by si přál i on. Vždycky rád reprezentuje. Stejný případ je i u Davida Krejčího, který zmeškal úvodní zápasy play off. Měl dvě zranění, loket a rameno, co jsme spolu mluvili," uvedl Havlát. "Nosek nemá smlouvu, ale říkal, že kdyby tu možnost měl, tak by přiletěl, ale má něco s nosem. Jde na operaci, kterou odkládal spoustu let."

Pokud by bylo toto trio fit, podle Havláta by národní tým posílilo. "Byli zklamaní, že vypadli hned v prvním kole a všichni si představovali, že se tady o nich nebudeme bavit dneska. Ta možnost byla, ale zranění jim nedovolí přijet. Kdyby byli zdraví, tak by si přijeli zahrát. Aby měli šanci o něco bojovat," prohlásil Havlát.

Premiéru v reprezentaci si neodbyde ani Zacha. "Pavel nebude z osobních důvodů. Mluvil jsem se všemi kluky. Detaily nechám na vás, abyste se ho zeptali," řekl na adresu šestadvacetileté šestky draftu z rolku 2015. Důvody absence bývalého hráče New Jersey Havlát nespecifikoval. "Ještě nebyl na mistrovství světa. Je to otázka něj. Nám řekl, že se k nám nepřipojí."

Vedení reprezentace bude nyní sledovat dění ve druhém kole play off NHL. "Bude samozřejmě záležet na vývoji jednotlivých sérií. Pokud to ale bude možné a bude to dávat smysl, určitě budeme s trenéry řešit případné oslovení hráčů, jejichž týmům skončí sezona po druhém kole vyřazovacích bojů," uvedl Havlát.

S koučem Karim Jalonenem a jeho asistenty Liborem Zábranským a Martinem Eratem zvažují i možnosti z AHL. "Uvidíme, jaká bude situace. Ale čím víc se blížíme k mistrovství světa, tím je šance pro ně menší. Uvidíme, jak to bude po víkendu," dodal Havlát, který se tento týden vrátil z USA.