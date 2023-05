Pastrňák má potíže s ramenem, zranil se při prvním střídání. MS ještě není vyloučené

Hokejový útočník David Pastrňák odehrál 1. kolo play off NHL, v němž Boston překvapivě vypadl s Floridou po porážce 3:4 na zápasy, s poraněním ramena. Jak uvedl při posezonním setkání se zámořskými novináři, zranil se hned v prvním střídání úvodního duelu. Zatím není zřejmé, jak moc ho zranění limituje nyní, kdy je ve hře jeho případná účast na mistrovství světa v Lotyšsku a Finsku.

"Celý rok jsem byl zdravý. A pak přijde první zápas, první střídání a jste zraněný," řekl Pastrňák s tím, že zpočátku ho zdravotní problém limitoval.

Dost možná i proto zůstal druhý nejlepší střelec (61 branek) a třetí nejproduktivnější hráč (113 bodů) základní části za prvních pět utkání série na dvou gólech.

Postupně se ale podle jeho slov zranění zlepšilo. A není vážné natolik, aby vyžadovalo ještě zásah chirurgů.

"Mohu říct, že na druhé kolo bych už byl docela jistě stoprocentní. Obrátil jsem pak list a snažil se nepřipouštět si to tolik v hlavě. Byl jsem pak schopný hrát lépe," připomněl Pastrňák.

"Je to jedna z věcí, které se stávají. Ve sportu nemůžete být pokaždé zcela zdravý. Bylo pro mě ale hodně nepříjemné, že jsem pak nebyl schopný vydat ze sebe v té sérii to nejlepší, podat stoprocentní výkon. A bylo to ještě horší tím spíš po takové sezoně, kterou jsem měl za sebou. V ní jsem byl zdravý. A vím, co dokážu, když jsem zdravý. Tohle naštve," dodal.

Porážka s Floridou, která v základní části nastřádala o 43 bodů méně než Boston, podle něho jen potvrdila hlasy o tom, že ve vyřazovací části je možné úplně všechno. Hlavním úkolem je dostat se mezi vyvolené, kteří si pak play off o Stanley Cup zahrají.

"Jsem ten, který vždycky věří. Jak ale všichni dobře víte, pokaždé, když se tady v září objevím, tak říkám, že mým cílem z toho týmového pohledu je dostat se do play off. A nezáleží na tom, z jaké pozice do něho jdete a kolikátí skončíte v tabulce. Je to play off. Je třeba se tam jen dostat. Pak se může stát cokoliv," uvedl Pastrňák.

"Vždycky jsem to takhle vnímal a vždy to tak budu brát. Série s Floridou byla tím nejlepším možným příkladem. Nevnímejte mě nějak špatně. Byla to úžasná sezona. Jakou jsme tu měli partu, všechny ty vzpomínky, které nám zůstanou… Ale myslím, že jsme si zasloužili víc. Takový je ale život a takový je i hokej. Bude to ještě nějakou dobu bolet," konstatoval Pastrňák.