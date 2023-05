Tohle jsem ještě neviděl, opěvují českou naději. Přitahuje srovnání s hvězdami NHL

Z Česka před rokem odešel, aniž by odehrál jediný zápas mezi dospělými. Neudělal si zde jméno u široké veřejnosti. V zámoří však 18letý Michael Hrabal poutá pozornosti až až a mohl by být největší brankářskou hvězdou příštího draftu hokejové NHL.

Češi na nedávném mistrovství světa osmnáctek ve Švýcarsku pohořeli. V pěti kláních porazili jen Němce a skončili ve čtvrtfinále. Jednička týmu Hrabal, který odchytal drtivou většinu minut, i tak dosáhl na výbornou úspěšnost zákroků 92 procent a přesvědčil skauty o své výjimečnosti.

"Oproti většině brankářů v této věkové skupině je hodně napřed. Je prostě hrozně dobrý v hrozně moc věcech," okomentoval Hrabala pro web Daily Faceoff nejmenovaný skaut.

Největší Hrabalovou předností je kombinace téměř dvoumetrové výšky a vysoké pohyblivosti.

"Je mu teprve 18 let a už je to obr. Myslím, že jsem ještě neviděl brankáře, který by se v této fázi rozvoje a při takové výšce hýbal tak dobře," prohlásil bývalý gólman Al Jensen, který už dlouhé roky podrobně sleduje brankáře v rámci Centrálního úřadu skautingu NHL.

Měl tak značný podíl na tom, že tato organizace ve finálním žebříčku pro červnový draft slavné ligy označila Hrabala za druhého nejlepší gólmana působícího v Severní Americe. Jedničkou se stal Kanaďan Carson Bjarnason.

Mimochodem, o dva roky starší Tomáš Suchánek, který před pár měsíci dotáhl českou dvacítku k senzačnímu stříbru, skončil devátý.

Centrální úřad skautingu skládá samostatné žebříčky pro brankáře a hráče do pole, takže se z nich těžko odvozuje, jak vysoko by Hrabal mohl v nadcházejícím draftu vyletět.

Web Elite Prospects, který - jak je obvyklejší - míchá všechny hokejisty dohromady, věští českému dlouhánovi 38. místo. Skeptičtější je třeba analytik Craig Button ze stanice TSN, podle něhož by Hrabal měl skončit na 58. příčce. Vypadá to tedy na druhé kolo mimo nejžádanější dvaatřicítku.

Ještě na začátku sezony se odchovanec Hvězdy Praha a Sparty umisťoval i na konci prvního kola. Zaujal totiž na prestižním Hlinka Gretzky Cupu, kde Čechy dovedl ke čtvrtému místu, a skvěle odstartoval za Omahu v americké juniorce USHL. Pak mu ale uškodily výkonnostní propady.

Nakonec sezonu zakončil s procentuální úspěšností zákroků 90,8, což mu pořád stačilo na místo v nováčkovském All Star týmu soutěže.

I kdyby v červnu nedosáhl na první kolo draftu, jak naznačují aktuální žebříčky, pořád může být nejvýše taženým gólmanem, protože ti jakožto riziková investice zpravidla přicházejí na řadu až později. Největšími Hrabalovými soupeři jsou Američan Trey Augustine, Slovák Adam Gajan a samozřejmě již zmíněný Bjarnason.

Do NHL má Hrabal stále daleko, ani se tam nehrne. V příštím ročníku zůstane v Omaze a pak chce chytání skloubit se studiem na poměrně výběrové univerzitě UMass Amherst, s níž už uzavřel dohodu.

Není ale kam spěchat. Pro skauty je momentálně podstatné, že u Hrabala vidí potenciál stát se v NHL klubovou jedničkou.

"Když ho sleduju, připomíná mi 18letého Jacoba Markströma," vytáhl analytik Button srovnání se švédskou hvězdou Calgary, která díky roční gáži šest milionů dolarů patří k nejlépe placeným brankářům na světě.

Sám Hrabal piluje svůj styl chytání podle Američana Jakea Oettingera, který v posledních letech ovládl brankoviště Dallasu a letos je v širším okruhu kandidátů na Vezinovu trofej pro nejlepšího gólmana NHL.

Dobrou zprávou pro Hrabala je, že se Oettingerovi skutečně podobá, alespoň podle novináře Stevena Ellise, jenž u obou vyzdvihuje kombinaci výšky a rychlosti.

Američan navíc také zvolil cestu univerzitního hokeje. Za Dallas poprvé chytal v 21 letech, tři roky po draftu, kde obsadil skvělou 26. pozici.