Nepřijeli jsme sem kalkulovat, ale hrát. Gudas místo soupeře pro čtvrtfinále řeší zbytečná vyloučení

před 51 minutami

Švédsko, Amerika, Rusko. A nebo snad někdo jiný? Tak s takovými otázkami za hokejisty nechoďte. "Nepřijeli jsme sem kalkulovat, ale hrát," odpálil novináře Radko Gudas. Hráči soupeře pro čtvrtfinále zatím vůbec neřeší. Naopak v zápase s Francií poznali, že pořád mají vlastních starostí dost. Podobná nedisciplinovanost jako v nedělním duelu s domácím výběrem je příště může stát zápas.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Prvních sedm minut druhé třetiny byli na ledě v početní nevýhodě. Hloupými fauly dávali čeští reprezentanti domácí Francii naději na další senzační výhru, takže bylo ze zápasu poměrně dlouho drama.

Oslabení ale hokejisté vedení Radko Gudasem bránili ten večer skvěle, nakonec soupeře porazili přesvědčivým výsledkem 5:2. Na 99,9 procent si tím zajistili i postup do čtvrtfinále mistrovství světa.

"Ale my jsme sem nepřijeli kalkulovat, my tady přijeli hrát," řekl českým novinářům obránce Radko Gudas. Soupeře pro klíčový zápas sezony zatím nehledá.

Spíš by chtěl řešit problém české nedisciplinovanosti.

Výsledek 5:2 vás s největší pravděpodobností poslal do čtvrtfinále. Vypadá poměrně jednoznačně, ale zase taková sranda to proti Francii nebyla, že?

"Nebylo to úplně příjemné, nechali jsme je jít na dostřel jenom kvůli naší vlastní blbosti. Francík (Pavel Francouz) naštěstí zachytal skvěle. Zavřel to a docela nám vyšla oslabení. Díky bohu za to."

Trenér Josef Jandač řekl, že zápas rozhodly speciální formace. Vzhledem k tomu, kolik času jste hráli v oslabení, s tím musíte souhlasit, že?

"Francouzi měli dvakrát přesilovku pět na tři. Dostat z ní gól, bylo by to zlý. V kabině jsme si říkali, ať nejsme vylučovaní. Vlezeme po první pauze na led a jsme skoro celou třetinu ve čtyřech. Na tomhle musíme zapracovat."

Z čeho tolik faulů vyplývalo, to jste nestíhali domácí tempo?

"To si nemyslím, spíš tam bylo pár nešťastných a línějších faulů. Naštěstí to byl pořád jenom jeden zápas v turnaji, ne ten klíčový, který rozhoduje. Myslím, že jsme si už oslabení nacvičili v zápasech až až. Už to stačilo."

Jak těžké vůbec bylo proti Francii bránit ta oslabení ve třech? Formace kolem Da Costy si puky nahrát uměla…

"Nebylo to optimální, ale zavřeli jsme to docela v pohodě. Na začátku druhé třetiny jsme sice dostali gól a hned zase šli ven, ale postavili jsme se k tomu docela čelem. Párkrát tam Pavel Francouz vyhodil puk sám, vedl si hodně dobře."

Museli jste si na Da Costu dávat větší pozor?

"Má tam na přesilovce hodně prostoru, to bylo vidět i ve chvíli, když dal gól. Ale my to oslabení pak trochu změnili, pomohlo nám to."

Nejlepší na tom je, že jste tady moc tréninků k nácviku přesilovek a oslabení neměli. Tréninky jsou dobrovolné, občas zrušené. Takže vše cvičíte jen na videu u teorie.

"Všichni kluci to hrají v sezoně, takže vědí, jaké styly se hrají při přesilovce a oslabení. Špágr (Jaroslav Špaček) to skvěle připraví, nemusíme pak na ledě nic trénovat. Každý ví, kde si má koho vzít a kdy má mít jakou nahrávku. Jo, párkrát nám tam s Francií prošla ta křížná přihrávka, na kterou si musíme dávat pozor, ale takhle to stačí. Je nesmysl, abychom kvůli tomu chodili na led, byli tam dvacet minut jen kvůli nácviku oslabení a přesilovek, když to trenéři změní klidně během dvou střídání a hned se to pak projeví."

Se třinácti body máte téměř jisté play off, je to před posledním zápasem úleva? Taky už budete moct pomalu začít vyhlížet soupeře na čtvrtfinále.

"Jo, ale budeme se muset na Švýcary připravit tak jako tak. Nejsme tady proto, abychom kalkulovali, ale hráli. Druhé místo ve skupině by bylo lepší pro nějakou psychiku, ale pro nás je hlavní především to, že jsme ve čtvrtfinále."