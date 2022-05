Jsi ostudou hokeje, nejezdi. Finové nechtějí na MS čestného prezidenta Fasela

Dávalo by smysl, aby se René Fasel jako čestný prezident světového hokeje objevil na probíhajícím mistrovství světa v Helsinkách a Tempere. Zatím ho tam ale nikdo nespatřil. I proto, že o něj finští pořadatelé nestojí.

Prezident finského hokeje Harri Nummela před pár dny listu Helsingin Sanomat potvrdil, že tamní svaz Fasela nepozval.

Jinak je tomu u Mezinárodní hokejové federace, od níž 72letý Švýcar oficiální pozvánku dostal. Je totiž čestným prezidentem této organizace a donedávna ji šéfoval. Až v září 2021 ho po 27 letech panování vystřídal Luc Tardif, Francouz narozený v Kanadě.

Není však jasné, zda Fasel pozvánku využije. "Vím, že v zákulisí mu bylo taktně naznačeno, že by měl vážně zapřemýšlet o tom, jestli vlastně přijet," prozradil stanici Yle výkonný ředitel finského hokeje Matti Nurminen.

"Kdyby nepřijel, všechno by pochopitelně proběhlo hladčeji," prohlásil prezident Nummela.

Fasel je nevítaným hostem kvůli vztahu k Rusku. Odmítl například vyřazení sborné a Běloruska ze světového šampionátu kvůli válce Vladimira Putina na Ukrajině.

"Smutný okamžik v historii IIHF," komentoval rozhodnutí federace. "I během studené války Sovětský svaz hrál se Spojenými státy, s Kanadou… I v tak napjaté situaci, jaká panuje, musí sport přinášet mírové poselství a spojovat lidi. V minulosti proběhlo spoustu válek, takže bylo hodně příležitostí někoho vyloučit, ale nedělali jsme to."

Fasel se v minulosti označil za přítele Rusů a těsně před odchodem z čela IIHF se zúčastnil exhibiční akce ruského prezidenta Putina. Jeho slova tak málokoho překvapila.

"Válka nemůže oslabit mou lásku k Rusku, miluji Rusy," řekl také v březnu švýcarskému deníku La Liberté.

Později se v ruských médiích šířily zprávy, že Fasel se stal poradcem KHL, což ale funkcionář popřel. Přiznal sice, že když mu známí zavolají a požádají ho o radu, rád odpoví, ale odmítl, že by podepsal nebo že v budoucnu podepíše smlouvu. I tak vyvolal další vlnu nevole.

"Je ostudou hokejové rodiny. Pokud se potvrdí, že pracuje pro KHL, Evropská unie by na něj měla uvalit sankce. Na mistrovství světa ve Finsku nebude vítán za žádných okolností," napsal na sociální síti bývalý finský premiér Alexander Stubb.

Fasel se v posledních týdnech odmlčel, účast na světovém šampionátu však v zákulisí řešil, jak v rozhovoru pro stanici MTV Uutiset nedávno přiblížil Kalervo Kummola, který dlouhé roky působil jako viceprezident světového hokeje a ve Finsku je stále vlivnou personou.

"Nebyl si jistý, jestli má do Tampere přijet," popsal Kummola hovor se Švýcarem. "Rád by, ale IIHF na to nemusí mít stejný názor. Nevím, jaké bude konečné rozhodnutí, ale pro turnaj by bylo lepší, kdyby nedorazil."

"Mluvili jsme spolu poprvé od září minulého roku," pokračoval Kummola. Prozradil, že s Faselem ho na začátku 90. let pojilo silné přátelství, ale to se změnilo, když se švýcarský zubař v roce 1994 stal šéfem světového hokeje na úkor Fina Kaie Hietarinty. Jejich vztahu uškodilo i Faselovo sbližování s Putinem v novém tisíciletí.

"Postupně ho to změnilo. Říkám si, jak někdo ze Švýcarska může být tak proruský," doplnil Kummola.