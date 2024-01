Prožil si noční můru, těší Švédy výkon českého brankáře. Trenér jedničku brání

Po semifinále převzal cenu pro jednoho ze tří nejlepších Čechů na hokejovém mistrovství světa juniorů ve švédském Göteborgu. Nadšením ale brankář Michael Hrabal neoplýval. Při prohře 2:5 totiž nezopakoval fantastický výkon ze čtvrtfinále proti Kanadě.

Pět inkasovaných branek z 31 střel, tím pádem úspěšnost zákroků kolem 84 procent.

Ne, Hrabal v boji o finále proti domácím Švédům neměl svůj den. Někdy sice tým podržel, ale také dvakrát lacině inkasoval.

"Švédsko může Hrabalovi částečně děkovat za to, že před třetí třetinou to bylo 2:2," napsal švédský deník Expressen, podle kterého česká jednička zažila zápas jako z noční můry.

Hrabal nejdřív v prvním dějství špatně máchl po lehké střele obránce Thea Lindsteina a v prostřední periodě kvůli chybnému postavení nedosáhl na další ránu od modré čáry, tentokrát z hole beka Axela Sandina Pellikky.

"Nemám moc tušení, co tam při mém gólu dělal. Udělal jsem takový menší blafák a brána pak byla úplně odkrytá. Hezké," liboval si Sandin Pellikka, jeden z hlavních tahounů švédské dvacítky.

Reprezentanti Tre kronor nestříleli na levou stranu Hrabalovy brány náhodou. Od svého trenéra gólmanů Viktora Alma, který pracuje také jako skaut torontských Maple Leafs, totiž mimo jiné slyšeli, že téměř dvoumetrový český čahoun je slabší v práci s lapačkou.

"Dobře nám to vyskautoval," pochvaloval si švédský kapitán Liam Öhgren. "Věděli jsme, že je docela slabý, co se týče lapačky, takže jsme to tam pálili. Hlavně po Theově gólu nám bylo jasné, že to tak opravdu je, takže jsme o něco víc mysleli na to, abychom stříleli právě na lapačku. Pořád jsme to měli v hlavě."

Osmnáctiletý Hrabal přijel do Göteborgu jako jedna z největších hvězd českého výběru. V posledním draftu slavné NHL skončil díky velkému zájmu Arizony 38., druhý mezi všemi brankáři.

Na klubové úrovni chytá za americkou univerzitu UMass v prestižní NCAA. Proto na něj dvacítka hodně spoléhala. Ve skupině tolik nepřesvědčil, ale ve čtvrtfinále proti favorizované Kanadě byl jedním ze strůjců senzačního postupu.

V semifinále proti Švédsku famózní výkon nezopakoval.

Trenér českých juniorů Patrik Augusta se ale své brankářské jedničky zastal. "Za mě to nebyly laciné góly, Švédové to výborně sehráli," prohlásil o prvních dvou brankách Seveřanů. "Takovou střelu, co má Sandin Pellikka, jsem dlouho nikde neviděl. První gól tam zase trochu zaplaval, to se prostě stane. Za stavu 2:2 tam Michael udělal spoustu klíčových zákroků, kdy nás udržel v zápase."

Kapitán Jiří Kulich souhlasil. "Michael neodchytal špatný zápas, je to skvělý brankář. Bohužel jsme v zápase udělali víc chyb než Švédsko," podotkl.

V pátek v 15:00 čeká juniory bitva o bronz proti Finsku.

"Z kluků cítím obrovské zklamání, byly tam i nějaké slzy. Každý by chtěl hrát o zlato. Naše práce ale nekončí. V kabině jsem říkal, že není mnoho hráčů s medailí z mistrovství světa. Pořád je o co hrát," upozornil Augusta.

I v utkání o bronzovou medaili bude chytat Hrabal. "Celý turnaj podle mě podává kvalitní výkony. Věřím mu i v pátek," dodal trenér.