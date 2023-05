Chyběla energie, ale máme to v rukou, ví Červenka. Tým enormně stojí na triu hráčů

Čeští hokejisté se na mistrovství světa v Rize oklepávají z první porážky od Lotyšů v historii. Zároveň si uvědomují, že i bod za výsledek 3:4 po prodloužení může mít v postupové hře cenu. Zatím však česká reprezentace možná až příliš spoléhá na produktivní trojici hráčů.

Dominik Kubalík se třemi góly a třemi nahrávkami vede tabulku bodování šampionátu. Lukáš Sedlák je se třemi trefami a dvěma asistencemi třetí, Roman Červenka s bilancí 1+3 šestý.

Tato trojice zaznamenala ve třech duelech 15 z celkových 32 kanadských bodů české soupisky. Vždy alespoň jeden z tria měl bodový podíl na 10 z 11 českých gólů. Nikdo jiný z útočníků proti Slovensku, Kazachstánu ani Lotyšsku už ovšem neskóroval.

Myšlenky kapitána Červenky pomáhaly srovnat i nepříznivě se vyvíjející pondělní duel s nadšeně bojující domácí družinou.

Ve druhé třetině připravil šikovným pasem skrz brankoviště vyrovnávací trefu Kubalíkovi. Na konci 57. minuty zachoval v nepřehledné situaci klid a přihrál před prázdnou branku Michalu Kempnému.

"Ale nebylo to ono," hodnotil nejzkušenější člen české party. "Chvíli jsme se rozjížděli po nedělním zápase. Lotyši hráli dobře, to je věc druhá. Byli silní v soubojích, ze kterých jsme se nedostávali s pukem na holi. Neměli jsme takové nohy," pokračoval.

Trenér Kari Jalonen musel pozměnit sestavu kvůli absenci Filipa Chytila, který chyběl v prvním útoku s Červenkou a Kubalíkem. Forvard New Yorku Rangers je od neděle mimo hru po zásahu do obličeje.

Jeho místo v elitní formaci přebral ve formě hrající Sedlák. "Je to super hráč, pracuje pro celý tým. Ale jako by nám celkově chybělo v nohách více energie. Lotyši ji měli, nicméně to není žádná výmluva," tvrdil sedmatřicetiletý Červenka.

"Každý hráč je ztráta, bylo to cítit, mohlo se to projevit na souhře. My ale máme tým plný skvělých hokejistů, takže se musíme umět zastoupit," doplnil obránce David Němeček, autor úvodního gólu zápasu.

Lotyšsko díky zisku dvou bodů udrželo reálnou šanci na čtvrtfinále, česká situace však není po prvním zaváhání nikterak kritická.

Pokud obhájci bronzových medailí v následujících utkáních s outsidery Slovinci a Nory zabodují naplno, bude jim to v součtu s momentálním kontem sedmi bodů na postup stačit. Ať už závěrečná vystoupení ve skupině proti Švýcarsku a Kanadě dopadnou jakkoliv.

Teď čekají na Čechy dva dny zápasového volna.

"Chutnaly by lépe s devíti nebo osmi body, ale musíme to brát, jak to je. Doufám, že ztráta s Lotyši není žádná komplikace. Máme ještě čtyři zápasy a všechno si můžeme uhrát sami," konstatoval Červenka.

"I ten bod může být nakonec cenný. Máme dva dny na vyhodnocení zápasu, poučení se z chyb a odpočinek," shrnul Němeček.