Slavia je na tom zle, ale zaslouženě, říká Antoš. V extralize mu chybí pražské derby

V 90. letech přivedl hokejovou Slavii do extraligy coby kapitán, v roce 2003 byl Milan Antoš jednou ze stěžejních postav prvního titulového týmu. A přestože se před rokem s klubem rozešel ve zlém, dál sešívané sleduje. Slavia v neděli vypadla už v předkole play off první ligy s Jihlavou a jakékoli úvahy o brzkém postupu výše zní jako sci-fi.

Slavia se podruhé od sestupu do první ligy v roce 2015 nedostala v nižší soutěži ani do čtvrtfinále play off. Co na to říkáte?

Je to smutné, ale abych řekl pravdu, očekával jsem to.

Už před sezonou jste si říkal, že to na nic lepšího nebude?

Začátek sezony byl tragický, Slavia se potácela úplně na konci. Nečekal jsem, že přijde výrazné zlepšení. V některých chvílích tým tápal a byl schopný prohrát s každým. Nečekal jsem, že v play off uspěje.

Jde o pokračující úpadek klubu? V prvních letech po sestupu se mluvilo o možném návratu do extraligy, teď to nejspíš vůbec nemůže být téma.

Když si přečtu názory před sezonou, vždycky to vypadá, že Slavia chce postoupit. Dlouhodobě to ale nemůže být pravda. Slavia se pořád hledá a úpadek po sestupu se prohlubuje. Ani v blízké budoucnosti se o tom mluvit nedá, Slavia je tam, kde si být zaslouží.

Před rokem majitel Stanislav Tichý říkal, že Slavii stále trápí dluhy. Na druhou stranu i to, že on sám bude spokojený až v extralize.

To je právě ono. Z jedné strany se říká, že by Slavia chtěla do extraligy, ale z druhé máte klub, který po sestupu bojoval s dluhy a nebyl schopný se z toho dostat. V těch mlýnských kamenech byznysu a dluhů je těžké nastartovat klub, který by pokračoval v tom, co bylo. Mám ze Slavie pocit, že by mentálně chtěla být v extralize, ale prakticky neví, kudy jít. Měla by si uvědomit, že je na tom špatně, že extraliga teď není možná.

Co byste jí poradil?

Slavia by měla začít pracovat s lidskými zdroji, které v klubu má. Začít prosazovat hráče, kteří tam jsou, a budovat si svou image. Už je to prvoligový klub, ne extraligový. Nižší soutěž hraje dlouho.

Teď má Slavia podle vás špatně nastavenou filozofii klubu?

Ano. Měla silné ročníky 1998 nebo 2000, ale rozprášila ty kluky všude možně. Štibingr je v Liberci, Klapka v zámoří. Hrají aspoň Všetečka s Brožem, chytá Málek. Ale možnost postavit dobrý tým i s ostatními hráči Slavia utratila. Teď by to asi chtěla vrátit, jenže to nejde. Klub se musí stabilizovat, vytvořit jinou filozofii. Omílat pořád extraligu nejde.

Chodíte se občas dívat na zápasy Slavie?

Už tolik ne, hlavně kvůli tomu, jak se vedení klubu zachovalo ke mně i k mému synovi. Chování majitelů ani trenérů nebylo férové. Slavii sleduju, mám ten klub rád. V tuto chvíli není jiný žijící kapitán, který dostal Slavii do extraligy. (úsměv) Ale vedení se ke mně zachovalo opravdu hnusně, proto se tam moc neukazuju. Na druhou stranu jsou tam i skvělí lidé, které mám rád.

Co se stalo?

Je to rok, co jsem tam skončil. Nechci to moc rozvádět, nechci nikomu ubližovat. Ale byly tam trapné věci, které se lidsky nedělají. Od vedení klubu i od kolegů, s nimiž jsem trénoval. Takové zákulisní chování, když tam léta hrajete nebo trénujete a všichni vás znají, není normální. Více se k tomu vyjadřovat nechci.

Na domácí zápas předkola proti Jihlavě přišlo do Edenu jen 837 diváků. Logicky to souvisí s úpadkem klubu, ale není to na play off málo?

Asi ano, ale férově musím přiznat, že ani na nás v první lize v 90. letech o moc více lidí nechodilo. Začínalo to na pěti stovkách, pak se dařilo a diváci si cestu našli. Už byly návštěvy kolem 1300 fanoušků, lidé měli vztah k určitým hráčům. Navíc kolem Edenu jsou všude hospody, dá se přijet tramvají. Ale teď je doba jinde. A pokud v lednu přijdete na hokej a je vám taková zima, že ani pořádně nemůžete zápas sledovat… Doba diváky trochu rozmazlila. Zima, do toho špatné výkony Slavie. To si lidé raději zaplatí a půjdou se podívat do O2 areny na Spartu.

Jak moc vám v extralize chybí pražské derby?

Strašně mi chybí. Ostatní derby nejsou ta pravá. Ano, má to nějaký význam pro ten daný kraj, moravskoslezské nebo východočeské derby. Ale Sparta proti Slavii, to mělo větší zvuk. Mrzí mě to, nicméně pokud se ve Slavii nezmění přístup vedení a finanční situace, bojím se, že se to nepohne. Přál bych si, abych se v životě ještě dočkal derby v extralize, ale myslím, že to už budu velký veterán.

Na závěr ještě mimo Slavii. Má podle vás někdo z první ligy šanci potrápit v baráži o extraligu Kladno?

Obávám se, že ne. První liga v tuto chvíli není tak silná, aby někdo ohrozil Kladno. Ale vidím v některých klubech velkou snahu dát se dohromady a posouvat se krok za krokem. Například se těším na Znojmo, které chce postoupit z druhé ligy. Zlín byl dlouho v extralize, Jihlava to asi zkusí s novým stadionem. V dohledné době to není, ale jednou to přijde. Ve Vsetíně se o hokej snaží, poctivě to dělají i v Porubě nebo Přerově.