Vyhozená hvězda poslala parťáka do nemocnice. A je arogantní, píší na Slovensku

Jedna z obětí přemotivované hokejové hvězdy promluvila. Přibývají informace, proč slovenská dvacítka překvapivě vyřadila z kádru ofenzivní oporu Maxima Čajkoviče.

Zatímco Kanadu trápí, že nezískala před mistrovstvím světa hráčů do 20 let v Edmontonu Alexise Lafrenièra z Rangers , Slováci svoji největší ofenzivní hvězdu v pátek sami vyhodili.

Je to podobné, jako kdyby Češi vyškrtli Jana Myšáka.

Čajkovič byl jedním z pouhých tří draftovaných hokejistů v širší slovenské nominaci. Před rokem ho ve třetím kole ulovila Tampa.

Na kempu ve Zvolenu však silně přestřelil. V tréninkovém utkání sice nejdřív zazářil dvěma góly, ale pak předvedl dva ostré zákroky. Samuela Krajče, který ani nedržel puk, atakoval ve středním pásmu tak tvrdě, že mu způsobil otřes mozku. Později napadl také Jakuba Koleniče, jehož naštěstí nezranil.

Vedení dvacítky každopádně hráče vyřadilo za "hrubé porušení sportovních a lidských hodnot", což dále nekomentovalo. Neukázalo ani video. Sám Čajkovič vydal všeho všudy omluvné prohlášení. Rozhovory odmítl.

Jednu ze situací blíže okomentoval až Krejč, který skončil v nemocnici. "Mám lehčí otřes mozku, ale už se nacházím doma," řekl deníku Šport. "Maxo mě trefil z boku. Překvapilo mě to, protože v zápase jsme se nedostali do žádného konfliktu. Neměl jsem puk a Maxa jsem vůbec neviděl. Spadl jsem na led. Hned na zimáku mi provedli pár testů a sanitka mě odvezla do nemocnice. Už se cítím líp, ale pořád mě bolí hlava."

Vyloučení Čajkoviče komentoval nechtěl. "Je to rozhodnutí trenérů," jen dodal .

Slováci tak přišli o jednoho z největších potenciálních tahounů. Čajkovič v rozjetém ročníku nastupuje v mezinárodní lize ICEHL (dřívější EBEL), v níž za bratislavské Capitals nastřádal ve 12 kláních 9 bodů (2+7).

Dřív prošel také mládeží Komety Brno, ale pak se vydal do Švédska a Kanady. Ještě před draftem zazářil na mistrovství osmnáctek, kde 11 body (4+7) vyrovnal slovenský rekord Mariána Gáboríka.

Ne vždycky ale při reprezentování slyšel chválu. Na poslední šampionát dvacítek v Česku přijel coby hvězda kanadské juniorské soutěže QMJHL, ale pohořel. Nastřádal devět minusových bodů a pouhé dvě asistence.

"Věnoval se jen ofenzivě, tlačil se dopředu na sílu a hráči za ním se mohli zbláznit," tepal křídelníka bývalý trenér Ján Filc. Kritikou nešetřil ani někdejší československý reprezentant Dárius Rusnák: "Je třeba říct, že Čajkovič úlohu lídra nesplnil. Hrál pouze na sebe."

Není divu, že Slováci díky vydřené výhře nad Kazachstánem sotva postoupili do čtvrtfinále, kde schytali od Kanady debakl 1:6.

Současný incident jen posílil spekulace o Čajkovičově povaze. "Už před kempem si svojí arogancí nezískal moc fanoušků," napsal na sociálních sítích redaktor deníku Šport Tomáš Prokop.

Momentálně se Čajkovič může soustředit na angažmá v ICEHL, kde je ovšem jen na hostování. Až začne juniorská QMJHL, bude hrát za tým Val-d'Or Foreurs a přesvědčovat šéfy Tampy, že si zaslouží profesionální smlouvu.