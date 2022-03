Postup do extraligy? Vsetín ví, jakou má sílu, chceme co nejdál, hlásí kanonýr Rob

Čtvrtfinálová série mezi Vsetínem a Slavií je úvodním hitem play-off hokejové první ligy. Valaši jsou možná jediným klubem, který uvažuje o postupu do extraligy, a proti sešívaným vytáhnou i s králem produktivity základní části, Lubošem Robem mladším. Šestadvacetiletý útočník navázal na vydařenou sezonu před třemi lety a teď si přeje play-off s lepším koncem.

Ve čtvrtfinále narazíte se Vsetínem na Slavii. Jaká byla vaše reakce, když jste se to dozvěděli?

Že je to papírově nejsilnější protivník, kterého jsme mohli potkat. Takže nás to ani moc nepřekvapilo. Doufám, že to bude atraktivní série. Už včera jsem slyšel, že bylo docela dost prodaných lístků. Jsme za to moc rádi po té minulé sezoně, kdy diváci nemohli chodit vůbec, i po té aktuální, kdy byla návštěvnost dlouho omezená. Těšíme se na to.

Mluví se nahlas o tom, že vaším cílem je postup do extraligy? Nebo jaké má Vsetín před play-off ambice?

To je zatím strašně daleko, podle mě je dobré se vždy zaměřit na tu jednu danou sérii. Umíme počítat, víme, jakou sílu v našem týmu máme, a určitě nechceme skončit ve čtvrtfinále. Chceme dojít co nejdál. Kdybychom došli až do baráže, byli bychom hodně spokojení.

Často zaznívá, že i vzhledem k podmínkám a nastavení klubu mimo led jste jediným týmem, který nyní reálně uvažuje o postupu z první ligy.

Je možné, že jsme jediní, ale pořád musíme na cestě do baráže zdolat tři týmy. Nikdo nám to nedá zadarmo. Týmy jako Litoměřice nebo Třebíč asi nepočítaly s tím, že budou hrát takhle nahoře, ale sezona se jim daří, a pokud by někdo z nich došel do baráže, třeba by se na to z hlediska postupu díval jinak. Co se týče podmínek a stadionu, možná by i jiný tým než my nakonec postoupit chtěl.

Play off v první lize Foto: Patrik Žák / VHK Vsetín Předkolo: Slavia (7.) - Frýdek-Místek (10.) 2:1, Prostějov (8.) - Kolín (9.) 2:1. Čtvrtfinále (na tři vítězná utkání): Litoměřice (1.) - Prostějov, Vsetín (2.) - Slavia, Třebíč (3.) - Sokolov (6.), Jihlava (4.) - Přerov (5.). Všechny série začínají prvními zápasy dnes od 17:30. Semifinále i finále se budou hrát už v delších sériích na čtyři vítězná utkání. Stejný formát bude mít také baráž o extraligu, v které se vítěz prvoligového play off od 17. dubna střetne s Kladnem. Baráž o první ligu nyní hrají v sérii na čtyři vítězná utkání Ústí nad Labem (13.) se Šumperkem (14.). Vrchlabí (11.) i Porubě (12.) sezona skončila, Benátky nad Jizerou (15.), Havířov (16.) a Kadaň (17.) z první ligy sestoupily.

Jak lákavá je pro vás představa vrátit do Vsetína nejvyšší soutěž?

(úsměv) Byla by to hodně lákavá představa, ale opravdu to bude těžké. Kladno má čtyřicet dní bez zápasu, na baráž se hezky připraví. Nicméně ano, pro každého z nás by byl sen, kdyby se po patnácti letech extraliga vrátila na Lapač a mohli bychom si ji tady zahrát.

Je hokejová nálada před play-off ve městě cítit?

Určitě, Vsetín je hokejové město. Ostatní sporty tolik netáhnou a my tu podporu fanoušků samozřejmě cítíme. Prvním zápasem to celé teprve začne a atmosféra bude stoupat. Věřím, že lidi potěšíme.

Čtvrtfinále se hraje nově pouze na tři vítězná utkání. Vítáte to vzhledem k možnému ušetření sil na dlouhé cestě k baráži?

Pokud pojedeme do Prahy za stavu 2:0, budeme za to rádi. Kdyby to bylo 1:1 nebo 0:2, bylo by to naopak horší. Ale věřím, že máme sílu na to, abychom doma oba zápasy zvládli a trochu se pošetřili. Hlavní je postoupit. Play-off se hraje na krev, mohou přijít postupně nějaká zranění. Uvidíme, jak tím budeme procházet.

Jak osobně hodnotíte sezonu, v které jste podruhé v kariéře ovládl bodování první ligy?

Musím hodnotit pozitivně, že jsem navázal na to, jak jsem ve Vsetíně v roce 2019 končil. Trochu jsem se toho bál, očekávání byla velká. Jsem rád, že zatím jsem splnil předpoklady, snad to půjde i v play-off.

I jako tým jste byli v základní části spokojeni s druhým místem?

Myslím, že ano. Sezona byla extrémní v tom, kolik týmů padalo. Až do konce soutěže to bylo napjaté. Druhé místo je dobré, Litoměřice udělaly sérii výher a odtrhly se, ale my musíme být spokojeni, protože některé jiné ambiciózní týmy bojovaly do konce základní části, aby nemusely hrát o záchranu. My jsme si tohle uhráli dlouho dopředu.

Kde jste po příchodu z Plzně našel impulz, že jste se bodově znovu tak rozzářil?

Určitě v tom, že mi trenéři věří. Hodně jsem hrál, postavili to na mně. Od začátku se mi dařilo sbírat body, to pak přijde hned o něco větší dávka sebevědomí.

Před třemi lety jste vyhrál produktivitu s 65 body, v této sezoně jste jich posbíral 55. Zajímavé je, že jen pět z nich v přesilovkách.

(úsměv) Z tohohle pohledu je trošku zázrak, že jsem bodování vyhrál. Měli jsme v základní části šílené přesilovky, moc jsme si tím nepomohli. Naštěstí jsme si to vynahradili ve hře pět na pět. Kdyby mi přesilovky vycházely, bodů mohlo být ještě o dost více.

Čím to je, že zrovna ve Vsetíně vám to tak jde? Nejdříve po přestupu z mateřských Českých Budějovic a teď i po návratu z Plzně.

Je to o zmiňované důvěře od trenérů, celkově mi ten tým zkrátka sedí. Ve městě se nám s rodinou líbí, atmosféra na stadionu bývá výborná. I když mohlo chodit v určitý čas jen tisíc lidí, dokázali vytvořit bouřlivé prostředí. V extralize by patřili k nejlepším fanouškům. Člověk pak na ledě vnímá takovou větší zodpovědnost. Viděl jsem, že na rozhodující zápas Slavie v předkole nepřišlo ani 600 lidí. To je třeba oproti čtyřem tisícům velký rozdíl.

Může to znamenat výhodu pro vás ve čtvrtfinálové sérii?

Může, ale i Slavii se podle mě bude hrát dobře, pokud ve Vsetíně přijde plný stadion. Když jsme v základní části naopak my hráli v Praze, i tam přišlo dost lidí ze Vsetína. Takže doufám, že v Edenu budeme mít také svou podporu.

Ve Vsetíně hrál na konci jeho extraligové éry váš otec, letos se z pozice trenéra snažil zachránit Zlín. Jste před play-off ve spojení?

Asi mi to ve Vsetíně dobře připravil a já na to navazuju. Už když jsem do Vsetína šel poprvé, vyzdvihoval ho a říkal mi, že určitě budu spokojený. Zatím to vychází. A v této sezoně když mohl, tak ze Zlína na náš hokej dojížděl. Většinu zápasů viděl, v kontaktu jsme často.