"Bezvýznamná veš, snad se nevrátí." Brankář navzdory tvrdé sankci odešel do Ruska

Brankář Janis Kalninš, který reprezentoval Lotyšsko na poslední olympiádě v Pekingu, je ve své zemi tvrdě kritizovaný za odchod do ruské KHL. Za národní mužstvo už si nejspíš nezachytá.

Zatímco český hokejový svaz se k hráčům, kteří odešli do Kontinentální ligy, zatím nijak nestaví, ve Švédsku a Finsku s těmito hokejisty nepočítají v reprezentaci.

Lotyšsko zašlo ještě dál, neboť odchody profesionálních sportovců do Ruska neřeší tamní svazy, ale přímo zákon z dubna letošního roku.

Konkrétně to znamená, že například hokejista, který se připojí ke klubu KHL, musí počítat s doživotním zákazem startu v reprezentaci.

Třicetiletý Kalninš se přesto rozhodl podepsat smlouvu s Chabarovskem. V minulé sezoně přitom chytal za švédské Växjö a finskou Tapparu. Teď se vrací do KHL, kde dřív nastupoval za lotyšskou Rigu a finský Jokerit.

"Není to populární krok, ale rozhodl jsem se tak, protože moje kariéra už nebude trvat dlouho," vysvětloval Kalninš, jenž v minulosti reprezentoval Lotyšsko na olympiádě i mistrovství světa.

"Byla to nejlepší volba pro mou rodinu a celkově můj život po kariéře. Jsem dospělý a vím, jak můžou lidé a média reagovat. Žijeme ale vlastní životy a děláme rozhodnutí, která jsou pro nás a naše rodiny nejlepší," doplnil brankář, který se v Chabarovsku sejde třeba s českým bekem Michalem Jordánem.

Kalninšův krok se však obecně nesetkal s velkým pochopením. Někteří naopak sáhli po tvrdých slovech, například lotyšský novinář Aivis Kalninš, hráčův jmenovec.

"Co se týče Janise Kalninše, řeknu jen to, že je to bezvýznamná veš v kožichu," napsal na sociální síti. "Ví, že za národní tým už nikdy hrát nebude. Je připraven odejít a vydělat si nějaké krvavé peníze, podpořit ruskou propagandu. Nechte ho jít. Snad se do Lotyšska nikdy nevrátí, protože tady nepotřebujeme podporovatele okupantů."

Na konci června se objevila zpráva, že v KHL, konkrétně ve Spartaku Moskva, podepsal smlouvu také 31letý Miks Indrašis, pravidelný lotyšský reprezentant. Stálo to tak i v záznamech soutěže.

Lotyšsko ministerstvo školství následně přispěchalo s prohlášením, že jestliže Indrašis nastoupí za Spartak byť jen k jedinému zápasu, dostane doživotní zákaz reprezentovat svou rodnou zemi.

Po tvrdé kritice útočník oznámil, že se Spartakem žádnou platnou smlouvu nemá. Moskevský klub nicméně trvá na tom, že ano, a hrozí pokutou za nedodržení závazku.

Už dlouho dopředu je jasné, že příští sezona KHL nezačne s lotyšskou Rigou, která coby tradiční účastník opustila soutěž v návaznosti na ruskou invazi na Ukrajinu.