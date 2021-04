Jágr a spol. se nadechli, v Jihlavě odčarovali Žukova a zdramatizovali finále

Hokejisté Kladna vyhráli ve třetím utkání finále první ligy v Jihlavě 5:2 a snížili stav série na čtyři vítězné zápasy na 1:2.

Gólem a dvěma asistencemi se na úspěchu podílel kapitán Rytířů Tomáš Plekanec. Tým devětačtyřicetiletého hrajícího majitele Jaromíra Jágra tak nepovolil Dukle v přímém souboji o účast v extralize mečbol. Čtvrtý zápas se hraje ve čtvrtek od 17:30 opět v Jihlavě, série pak bude pokračovat v neděli v Kladně.

"Je to jenom jeden krok. Zítra to bude úplně jiný zápas, Jihlava samozřejmě podá úplně jiný výkon a my se musíme taky zlepšit. Věřím, že zase odejdeme jako vítězové, ale bude to spousta práce," řekl Plekanec.

Dukla se prosadila hned z první šance v utkání v 58. vteřině. Strejček uvolnil Lichance, který bekhendem překonal Košarišťana. Kladenská jednička se vrátila do branky poté, co ve druhém utkání dostal přednost Brízgala. Domácí byli i nadále nebezpečnější a zvýšit mohli Pekr či Illéš. Rytíři se radovali z vyrovnání v 11. minuty, kdy Žukov vyrazil Fryeovu střelu na pravý kruh k Melkovi, který zamířil do odkryté branky.

Středočeši byli aktivnější, neprosadili se ale při Illéšově vyloučení a v 19. minutě po Jágrově přihrávce v úniku ztroskotal Plekanec na Žukovovi. Kladno otočilo stav 19 sekund před koncem první třetiny v oslabení. Po Plekancově asistenci se dostal sám před ruského gólmana Machala a prostřelil jej mezi betony. S devíti góly v play off unikl v čele tabulky střelců Melkovi, který se mu předtím vyrovnal.

"Šli jsme do vedení a vypadalo to dobře, ale pak jsme se z ledu úplně vytratili. Nemá cenu to rozvádět a musíme jen smeknout před výkonem Kladna. Pro nás to byl den blbec. Nepovedený zápas se vším všudy, zítra začneme znovu," uvedl trenér Jihlavy Viktor Ujčík.

Na začátku druhé části se Rytíři ubránili i 21 sekund ve třech proti pěti. Hned po skončení dlouhé početní výhody trefil Čachotský bekhendem levou tyčku. Ve 28. minutě při druhém Illéšově trestu skóroval Plekanec a poslal Kladno do dvoubrankového náskoku.

Za 29 sekund ale dostal Duklu zpět na kontakt také střelou z pravého kruhu Pekr. Početní výhodu hostů při Marešově pobytu na trestné lavici zkrátil Snuggerudův faul, v 36. minutě při Lichancově vyloučení už Rytíři udeřili. Po Plekancově střele se prosadil z dorážky Marosz.

Na začátku závěrečného dějství šel pykat Bukač a Kladno bylo blízko třetí využité přesilovky, ale po Machalově střele pomohla Žukovovi levá tyčka. Další možnost pojistit náskok vítěze základní části měl Marosz.

Na druhé straně přestřelil z pozice mezi kruhy Jiránek a po průniku Vítězslava Brože kryl Košarišťan Čermákovo zakončení. Dukla se při Račukově vyloučení připravila o přesilovku Dundáčkovým faulem. Ve zkrácené přesilovce hostů ujel Marosz a zvýšil svým druhým gólem v utkání na 5:2. V 57. minutě mohl Marosz dovršit hattrick, ale z otočky minul.

Marosz se dnes ale střelecky prosadil poprvé po deseti utkání od branky v úvodním čtvrtfinále proti Slavii. "Góly jsem nedával, to je pravda, ale mančaft tak nějak šlapal, tak jsem si z toho nic nedělal. Je to jedno, jestli to dám já, nebo někdo jiný, ale když pomůžu, budu jedině rád. Udělali jsme jeden krok a ještě nám schází tři. My si za tím půjdeme," uvedl útočník Rostislav Marosz.