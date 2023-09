Buckna byl otcem československého hokeje. Po převratu vedl v Kanadě rodinný hotel

Kanaďan Mike Buckna, který se narodil 5. září 1913 slovenským imigrantům, stál jako trenér za prvními velkými úspěchy československé hokejové reprezentace. Od jeho narození uplynulo 110 let.

Ve dvaadvaceti letech se vypravil do země svých předků a jako zámořskými kluzišti zocelený hráč rychle získal angažmá v klubu LTC Praha. V jeho barvách působil až do roku 1939; během čtyř let se stal tvůrcem hry a uznávali ho spoluhráči i diváci.

Klub s hrajícím koučem Bucknou, brankářem Bohumilem Modrým či nejlepším střelcem celého ročníku Josefem Malečkem dominoval i prvnímu ročníku čs. ligy v roce 1937, kdy během sedmi zápasů inkasoval pouze dva góly.

Sportovec s přezdívkou Matěj, kterou mu dal legendární rozhlasový komentátor Josef Laufer, v roce 1938 také vedl na pražském mistrovství světa z trenérského postu československou reprezentaci, která získala bronzové medaile. V roce 1939 Buckna odjel zpět do Kanady, po válce se ale vrátil do LTC Praha jako hrající trenér a znovu vedl i čs. reprezentaci.

V roce 1947 s ní vybojoval dokonce historicky první titul mistra světa a o rok později stříbro na zimních olympijských hrách. Po komunistickém převratu v únoru 1948 se Buckna i s rodinou vrátil do rodné Kanady, na své československé působení ale nezapomínal.

Za mořem znovu oblékl dres týmu Trail Smoke Eaters a po ukončení hráčské kariéry u hokeje zůstal jako trenér, kromě toho vedl rodinný hotel. Po politickém uvolnění se pak začal pravidelně do Československa vracet, pobýval v lázních a byl například váženým hostem na světových šampionátech v Praze v letech 1978 a 1985.

Zemřel 6. ledna 1996 ve věku 82 let u syna v americkém Milwaukee. V roce 2004 jej uvedli do Síně slávy Mezinárodní hokejové federace.