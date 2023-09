Nejzajímavější hráč v kempu, těší se v NHL na "českého Hulka". Má na hlavní tým

Jakub Smejkal, obr na bruslích, který poslední mistrovství světa odehrál se zlomenou čelistí, by se mohl stát novou českou tváří v hokejové NHL. Podle zámořských médií má před tréninkovým kempem ottawských Senators slušnou šanci na setrvání v hlavním týmu.

Trvalo mu, než se naplno prosadil mezi profesionály. Nakonec však Smejkal vyletěl skrz pražskou Spartu až mezi evropské hvězdy. V minulé sezoně byl s 23 góly ze 49 zápasů pátým nejlepším střelcem švédské ligy.

Teď, ve 26 letech, podstoupí výzvu jménem NHL.

Samotný status evropské hvězdy mu nic nezaručuje. Vyprávět by mohl třeba Lukáš Klok, který slavnou ligu před rokem zkoušel jakožto jeden z nejproduktivnějších beků Kontinentální ligy. Po čtyřech zápasech na farmě Arizony však zamířil zpět do Evropy.

Smejkalův osud má být jiný. Alespoň podle mínění Iana Mendese z online deníku The Athletic.

"Senators potřebují nadcházející sezonu dobře odstartovat, takže pokud se Smejkal v přípravě ukáže jako produktivní hráč a bude podávat vyrovnané výkony, určitě by mohl proniknout do zahajovací sestavy," napsal novinář.

"Ze všech hráčů v tréninkovém kempu, kterých byste si měli všímat, je možná právě Smejkal tím nejzajímavějším ke sledování," dodal.

Šestadvacetiletý Čech přišel ze švédského Oskarshamnu relativně levně. Ottawě kývl na roční dvoucestnou smlouvu s podpisovým bonusem 95 tisíc dolarů. V NHL by pak v základu bral dalších 775 tisíc, na farmě jen necelých 83.

Trenér Senators D.J. Smith o Smejkalovi prohlásil: "Je to jeden z těch hráčů, u nichž naši skauti a Pierre (Dorion, generální manažer klubu - pozn. red.) věří, že nám v sezoně pomůžou. Možná začne ve spodku sestavy a časem se propracuje nahoru. Dostane férovou šanci."

Novinář Mendes přirovnal Smejkala k bekovi Arťomu Zubovi, jenž do Ottawy před lety přišel z Petrohradu také jako nedraftovaný hokejista a "divoká karta".

Teď je Zub s platem skoro pět milionů dolarů ročně jedním z pilířů klubové obrany.

"Myslím, že Smejkal může v tréninkovém kempu zabojovat o místo ve spodních dvou formacích a rozhodně by mohl zatopit Parkerovi Kellymu a Mathieu Josephovi," zmínil Mendes hráče, v nichž má český reprezentant bezprostřední konkurenci.

S tím, že by Smejkal měl začít ve třetí či čtvrté lajně, souhlasí také útočníkův trenér z Oskarshamnu Martin Filander.

"Jako trenér nebo generální manažer bych se ale neomezoval tím, že mu určím jedinou pozici, protože on klidně může sloužit jako podpora dvěma šikovnějším klukům. Chytrý je na to dost," dodal. Teoreticky by tak mohl sekundovat Dominiku Kubalíkovi, jenž do Ottawy přišel výměnou z Detroitu.

Největší Smejkalovou předností je každopádně síla - při 192 centimetrech váží přes metrák. "Je to takový český Hulk. Hodně fit, hodně silný. Nebruslí úplně nejladněji, ale vzhledem ke své postavě je rychlý a dokáže si pokrýt puk. Také je skvělý kolem brány a u mantinelu," popsal bývalého svěřence Filander.

Na posledním světovém šampionátu v Rize a Tampere se Smejkal moc nevytáhl, v osmi kláních posbíral jednu asistenci.

Kvůli nešťastnému zásahu spoluhráčovou holí při tréninku ale odehrál celý turnaj se zlomenou čelistí, dlouho musel nosit celoobličejový kryt.