Pití vodky ve velkém, trenéři na infuzi. Hokejový cestovatel líčí zážitky z Ruska

Hokejem si vydělával v jedenácti různých zemích. A nejintenzivnější zážitky si někdejší finský reprezentant Janne Laakkonen odnesl z Ruska a Kazachstánu.

Většinu kariéry strávil 41letý Laakkonen v nejvyšší finské lize. Poslední dekádu nicméně zasvětil cestování.

Postupně hrál ve Švédsku, Kazachstánu, Rusku, Bělorusku, Francii, Polsku, Anglii, Rakousku, Norsku a Skotsku.

Největší kulturní šok zažil v zemích bývalého Sovětského svazu.

"Zjistil jsem, že v Rusku vlastně nemůžete mít volno, protože to pro ruské hráče znamená pití vodky. A ve velkém," rozpovídal se křídelník pro finský deník Iltalehti.

V Rusku hrál VHL, což je po KHL druhá nejvyšší liga v zemi. Nastupoval za Orsk, který leží asi sto kilometrů od jižního cípu Uralu.

Pití alkoholu bylo podle Laakkonena mezi hráči tak rozšířené, že jim klub - aby je alespoň částečně udržel na uzdě - nařídil povinné snídaně i během volných dní.

"Všichni museli v deset hodin ráno na stadion. Potom se trenéři rozhlédli kolem a řekli hráčům pár slov, až pak se mohlo odpočívat," zavzpomínal Fin na angažmá ze sezony 2014/15.

Zažil i nechvalně proslulou "bázu", místo, kde hráči společně pobývají a jsou pod pečlivým dohledem, aby neflámovali. Může jít o dlouhodobý pobyt v rámci předsezonní přípravy, případně jen krátkodobý den před zápasem. Jde o ruskou specialitu od dob legendárního trenéra Anatolije Tarasova.

"Nějaká babička dole vždycky v deset zamknula dveře, aby nikdo nemohl ven. Samozřejmě jste nějak utéct mohli, ale pak už se nešlo vrátit zpátky. Občas se hráčům povedlo tu babičku uplatit," líčil Laakkonen.

Také si všiml, že problémy s alkoholem měli vedle hokejistů i samotní trenéři: "Párkrát jsme je viděli u doktora na ošetřovně, jak dostávají infuzi. Předešlá noc se jim tak protáhla, že museli kocovinu řešit infuzí, aby se vůbec dostali na led."

Laakkonen často kroutil hlavou i v Kazachstánu, kde nastupoval za Temirtau a Petropavl. V rozlehlé zemi zažil dlouhé cesty autobusem, které se často zvrhly.

"Když jsme se vraceli z venkovních tripů, kluci do sebe lili dvoulitrovky s pivem. Pak do těch lahví močili, protože v autobuse nebyl žádný záchod a nezastavovalo se," vyprávěl Laakkonen.

On sám se do těchto pitek nezapojoval: "Nejsem velký fanoušek piva; když už, tak si dám to finské. Nějací finští kluci se samozřejmě napili, ale tak nějak normálně, nenalili do sebe šest litrů."

Během dlouhé kariéry nakoukl Laakkonen i do reprezentace, ale na velkém turnaji si nezahrál. Uplynulou sezonu odehrál v nejvyšší britské soutěži za skotské Fife Flyers, kde patřil k nejproduktivnějším hráčům týmu. Přestože mu je už 41 let, má v plánu hrát dál, stačí když najde uspokojivé angažmá.