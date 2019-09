Rozhýbe Hlaváč línější českou náturu? Kariéru končit nechce, ale plánuje i trénovat

Jan Hlaváč se po letech na slunné Floridě odstěhoval zpět do Česka. V posledních čtyřech sezonách neodehrál brzy 43letý útočník ani 40 zápasů, ale končit s hokejem nehodlá. Střelec zlatého gólu z mistrovství světa 1999 chce pomoct hvězdami nabitému Vrchlabí do první ligy a uchytit se doma jako trenér mládeže. Do hraní má podle vlastních slov obrovskou chuť. Druhá liga začne pro Vrchlabí v sobotu doma proti Bílině.

Co vás přimělo k návratu z USA do Česka?

Už jsem to plánoval déle a teď nastal ten správný čas. V Americe jsem si vyřídil všechno, co jsem potřeboval, a byly v tom i nějaké osobní důvody. Ale ty si nechám pro sebe.

Řekl jste si, že už těch let za oceánem bylo dost?

Barák jsme neprodali, jen jsme ho pronajali. Pořád je šance, že se tam vrátíme, ale teď momentálně si myslím, že ne.

Domluvil jste se na rok s druholigovým Vrchlabím, co budete v Česku dělat mimo hraní hokeje?

Zatím mi asi hraní ve Vrchlabí postačí. Udělal jsem si v Americe trenérské zkoušky a dva roky jsem trénoval juniory, ale to mi tady asi neomilostní. Ještě nevím, jestli to nějak berou v potaz, ale pravděpodobně si budu muset zkoušky udělat i v Čechách. Chtěl bych se věnovat trenéřině a zkrátka se motat kolem hokeje.

A co vás zlákalo v necelých 43 letech zkusit ve Vrchlabí zase po delší době celou sezonu?

Vrchlabí dobře znám, brácha tam trénuje. Před rokem a půl už jsem tam byl a hokej mě i nadále baví. To je ten důvod. Ke konci kariéry jsem o dost přišel, pokaždé jsem jen přiletěl z Floridy a moc jsem toho neodehrál. Mám ještě chuť hrát a vůbec mi nevadí, že to bude druhá liga. Zápas jako zápas, těším se na to.

Jak vypadala vaše příprava? Kdy jste se v Česku připojil k týmu?

Řešil jsem stěhování, měl jsem spoustu práce a do Vrchlabí jsem jel poprvé až v tomto týdnu. Jinak jsem absolvoval přípravu na suchu, na led jsem se moc nedostal, ale věřím, že se do toho během sezony dostanu, abych byl hlavně dobře připravený na play-off. Bude důležité, abych byl stoprocentně připravený po Vánocích.

Zpočátku to tedy bude podobné jako v posledních letech, kdy jste přiletěl z Floridy a skočil do zápasu také skoro jen se suchou přípravou v zádech, že?

Jasně, chvilku to asi potrvá. Nejvíce se bojím zranění, bruslení je jiný pohyb a uvidíme, jak zareagují třísla, kyčel a podobně. Kolena dostala více zabrat, protože jsem chodil běhat. Nesmím se hned na začátku zbláznit, protože když tam budu lítat, po týdnu bude po mně. Budu mít na to čas, jsem tu od začátku sezony a v klidu si to budu řídit.

Už je to dlouho, co jste naposled začínal s týmem na startu sezony.

Myslím, že už je to šest let. Tehdy jsem začínal v Kladně a dohrával sezonu ve Växjö ve Švédsku. Ale od doby, kdy jsem s týmem trénoval i v letní přípravě, to už je snad osm let. Je další věc, že teď nejsem tak opotřebovaný a mám do zápasů obrovskou chuť. Opravdu jsem těch zápasů na konci kariéry neodehrál tolik.

Vrchlabí jste pomohl na konci sezony 2017/18, nebyl váš přílet ve hře také letos na jaře? Dres Vrchlabí oblékli Jaroslav Bednář a na osm zápasů i Jaroslav Hlinka.

Ano, bavili jsme se o tom, ale nakonec by to nešlo. Měl jsem v Americe pod sebou letos dokonce dva týmy juniorky a měl jsem s nimi rozdělanou práci. Dostali jsme se do play-off, krylo by se to, a navíc na bruslích jsem skoro vůbec nestál. Trénoval jsem dva týmy a už jsem nechodil hrát hokej s amatéry jako předtím. Nevím, jak by to se mnou ve Vrchlabí vypadalo, cestu jsem zrušil.

Koho jste měl na Floridě jako trenér na starosti?

Mládežnický hokej na Floridě je zatím trochu v plenkách. Tampa Bay Lightning zavedli soutěž mezi středními školami, udělaly se týmy Vincenta Lecavaliera, Ruslana Fedotěnka a Jana Hlaváče a hráli jsme proti sobě. To bylo spíš takové odpočinkové, ale k tomu jsem měl ještě výběr okresu a s těmi kluky mě to bavilo více. Pár kluků hrálo slušně, dostali jsme se do play-off, bylo to fajn.

Jaké věkové kategorie to byly?

V rozpětí od 15 do 18 let. Pracovalo se mi s nimi dobře, cítil jsem z nich i respekt. Věděli, kdo jsem a že jsem hrál NHL, brali mě. Když náhodou kluci zlobili, sám jsem se oblíkl a šel jsem s nimi na trénink (úsměv). Abych jim ukázal, jak jsou na tom špatně. Potom dali pokoj. Beru to tak, že na ně moc nekřičím, spíš jsem klidnější trenér a neberu to na krev jako někteří jiní trenéři. Myslím, že mě měli rádi.

Byli tam hráči, kteří se mohou dostat do profesionálního hokeje?

Spíš ne. Myslím, že jeden by se mohl dostat do první divize univerzitního hokeje (D1 College). Byl hodně šikovný, akorát byl zároveň hodně chytrý, takový pologénius s IQ snad 150. A na konci mi řekl, že hokej bude hrát jen pro zábavu a jde studovat fyzikální inženýrství.

Myslíte si, že trénování dětí nebo juniorů v Česku, pokud se tedy budete chtít angažovat, bude hodně jiné než v Americe?

Nevím. Myslím si, že mladí jsou všude skoro stejní, i když Češi budou podle mě trochu línější. Známe českou náturu, moc se nám nechce trénovat. Ale jde hodně o toho trenéra, jak je motivuje. Kluci musí mít ten sport rádi. Pokud nemají hokej rádi, je jasně vidět, že to nikam nevede. Nicméně ještě jsem v Čechách nikoho netrénoval, takže jsem sám zvědavý.

Uvažujete do budoucna o práci trenéra v dospělém hokeji?

Je to dost možné, celkem mě to v Americe bavilo. Když měly zápasy trochu lepší úroveň, dost jsem se do nich vžil. Hokej je vlastně jediné, co umím, takže je dost pravděpodobné, že bych se mohl zkusit postupně vypracovat i u chlapů. Nemůžu tam přijít a za dva roky od dětí trénovat chlapy. Trenér by se měl rozvíjet a učit.

Už máte plán, kde se zkusíte jako trenér mládeže uchytit?

Nemám. Jsem Pražák, takže nejlepší by to bylo poblíž Prahy, ale tento rok budu hrát a trénování začnu pořádně řešit asi až po sezoně. Uvidíme, co přinese čas.

Jak se těšíte na oprášení spolupráce s Bednářem ve Vrchlabí? Naposled jste spolu hráli na MS v Rize před 13 lety.

Jasně, v reprezentaci. Jarda je slávista a hráli jsme celé mladí proti sobě. Bude to zajímavé, v minulé sezoně hrál Jarda výborně a těším se na něj, dlouho jsem ho neviděl. Snad nám to půjde a věřím, že až se do toho oba postupně dostaneme, v play-off Vrchlabí opravdu pomůžeme.

Bednář chce Vrchlabí dostat do první ligy a udělat si tam farmu pro Hradec Králové, který vede jako sportovní manažer. Pomohlo vám při rozhodování, jaké ambice Vrchlabí má?

Kdyby tam Jarda nebyl, šel bych do Vrchlabí i tak. Ale tím, že tam je, o to je to lepší. Plus Petr Sýkora, jestli teda bude hrát. Kvalita týmu bude určitě dobrá.

Do toho ještě Jiří Vašíček nebo Pavel Mrňa. Na druhou ligu skutečně zajímavý kádr.

Jasně, vypadá to dobře. Je hlavní, abychom se dali dohromady a nějak se sehráli. Času je dost, hlavně aby to pak fungovalo v play-off.

Možná byste mohli plnit druholigové stadiony podobně jako Jaromír Jágr v první lize.

(smích) Jarda Jágr je jenom jeden. Budeme rádi, když budou lidi chodit aspoň v tom Vrchlabí. Ale pokud se přijdou podívat i na ostatních stadionech, budeme jedině rádi.

Taháků v druhé lize bude více. Vedle Vrchlabí by měl hrát ve Dvoře Králové Petr Čáslava, v Kobře Tomáš Plíhal, v Řisutech možná Ivan Huml, a tak dále.

Těším se na to. Měl jsem možnost hrát i první ligu a myslím, že její spodek se špičkou druhé ligy už je hodně vyrovnaný. Třeba se pletu, ale tak jsem to cítil, když jsem hrál v Kladně první ligu. Některé týmy zespodu na tom byly opravdu špatně a myslím si, že s týmem, jaký budeme mít ve Vrchlabí, bychom si to odehráli i proti někomu z první ligy.

Co říkáte na letní změny ve Spartě, která má po dvou mizerných sezonách nové vedení a přivedla spoustu zvučných posil?

Jsem v kontaktu hlavně s Jardou Hlinkou (sportovní manažer Sparty), teď jsem byl na Spartě dokonce i bruslit, když tam kluci nebyli. Přeju jim štěstí, mají nové vedení, novou krev, posílili výborně. Je skvělé, že nový majitel byl ochotný takové peníze za nové hráče dát, a myslím si, že se lidi mají na co těšit. Chce to trpělivost, nebudou hned každému dávat pět nebo šest gólů, ale časem se kvalita určitě projeví. Věřím, že to bude fungovat.