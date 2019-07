Jágr velebí vedra: Nejsem tak špatný, abych nezvládl zápas, a alespoň jsem zhubl

před 1 hodinou

Diváky exhibičního hokejového utkání mezi hvězdami národního týmu a legendami znojemských Orlů nechával dlouho na vážkách. Do haly dorazil zadním vchodem, ale když moderátor oznámil při nástupu na led jeho jméno, sklidil nestárnoucí Jaromír Jágr zaručeně největší aplaus. "Nejsem na tom zas tak špatně, abych nezvládl zápas," řekla osmašedesátka.

Jak jste si akci ve Znojmě užil?

Důležité je, že se diváci bavili. Přišel plný dům. Znojmo si tuhle akci zasloužilo. I název "Znojmo žije hokejem" je perfektní, protože to bylo vždycky hokejové město. Extraliga by mu slušela. Nebylo to jen o tom večerním utkání, odpoledne hrály znojemské legendy a byly i autogramiády, takže si všichni přišli na své.

Na koho jste se těšil nejvíce?

Já mám rád všechny kluky. (smích) Jsem rád, že jsme se takhle sešli, protože těch příležitostí moc není. Navíc jsme roztříštěni po celém světě. Někteří jsou v NHL, jiní skončili… Těch šancí je fakt málo.

Naplnilo vás optimismem, že jste zvládl celý zápas?

Nejsem na tom zas tak špatně, abych nezvládl zápas. (smích)

Jak jste se vypořádal s extrémními teplotami, které ve čtvrtek panovaly?

Jsem jedině rád, že bylo takové teplo. Alespoň jsem něco zhubl.

Údajně jste si chtěl zahrát s Davidem Pastrňákem v jedné pětce, aby vám dělal beka…

On moc dozadu nejezdí, takže bych to stejně musel odšlapat sám.

Věděl jste, že jste spolu nastoupili vůbec poprvé v jednom týmu?

Ne, o tom jsem nepřemýšlel. Když jsem hrál za nároďák, tak byl ještě mladý. Minuli jsme se. Teď jsme ale seděli v kabině vedle sebe.

Našel jste tu nějakou potenciální posilu do Kladna?

Nikoho jsem si nevšiml. Nikdo mě neokouzlil. (smích) A ti, co jsou dobří, stojí moc peněz.

Plánujete odehrát s Kladnem i přípravná utkání?

Pokud mi vydrží zdraví, tak chci hrát všechny. Minule jsem to ale taky plánoval a začal jsem až v únoru. Máme spoustu utkání, což jsem chtěl. Jedině těmi zápasy se do toho můžeme dostat.

Nemáte strach, že neprojdete fyzickými testy?

Ty se dělají do pětačtyřiceti let a tam už nejsem.

Jak se dá rychle shodit?

Teď vám k tomu moc neřeknu. Zeptejte se mě za dva měsíce.