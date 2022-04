Čech v týmu Ukrajiny. Mám k té zemi vztah, chci pomoct aspoň v hokeji, líčí Lytvynov

Ukrajinští hokejisté na čas opustili svou zemi, která dva měsíce odolává ruské válečné agresi, a stojí před duely mistrovství světa. Z divize třetí úrovně chtějí postoupit výše a pomoct jim má také obránce Ivan Lytvynov. Rodák z obklíčeného Mariupolu žije od pěti let v Česku, zahrál si v extralize a možnost reprezentovat Ukrajinu ho mile překvapila.

Lytvynov odešel z Ukrajiny jako malé dítě, když celá jeho rodina vyrazila za lepším životem na západ. A volba padla na Česko. Tady z něj vyrostl hokejista, který před dvěma lety pomohl Českým Budějovicím k návratu do extraligy a odehrál čtyři zápasy za juniorský národní tým.

Pozvánka do reprezentace Ukrajiny ho zaskočila. "Vůbec jsem nevěděl, že mají tušení o tom, kdo jsem a kde hraju. Jeden zaměstnanec jejich svazu mě kontaktoval na Instagramu a dohodli jsme se, že dorazím na kemp," popisuje jednadvacetiletý obránce.

Lytvynov se připojil k mužstvu, jež se v Budapešti chystalo na MS divize IB, tedy třetí nejvyšší úrovně. Šampionát v polském městě Tychy začíná v úterý. Mladý bek dosud zasáhl do přípravných utkání proti Maďarům (1:3, 2:3 po nájezdech) a Chorvatům (11:0, 3:1), kterým při vysoké výhře vstřelil jeden gól.

"Moc si to tady užívám, tým je skvělý. Většinu života jsem strávil v Česku, pouto k Ukrajině proto není tak silné. Ale přece jen odtamtud pocházím já i celá moje rodina. Vztah k té zemi pořád mám," popisuje.

Starty za Ukrajinu pod hlavičkou Mezinárodní hokejové federace IIHF mu sice na čtyři roky zakazují případnou účast v české reprezentaci, přesto Lytvynov s přijetím pozvánky neváhal. "V těžké chvíli, v jaké se Ukrajina nyní nachází, jsem chtěl aspoň takhle pomoct," vysvětluje.

"Věřím, že budu pro tým platný. Je to to jediné a nejlepší, co pro Ukrajinu zmůžu. Na jiný druh pomoci se nijak nehodím. Ale pro ostatní kluky, kteří na Ukrajině žijí se svými rodinami, je situace nesrovnatelně náročnější po emoční stránce," pokračuje majitel 29 extraligových startů za Motor.

Spoluhráči se vrátí do války

V aktuální sezoně ho Budějovice poslaly na hostování do první ligy, kde prošel Havířovem a Vrchlabím. Od února napjatě sleduje vývoj ruského útoku na svou rodnou zemi, v reprezentaci však rozebírat válku nikdo příliš nechce.

"Není to téma číslo jedna, kluci strávili na Ukrajině měsíc ve válce a je na nich znát, že toho mají plné zuby. Nepomohlo by, kdybychom se o tom pořád bavili. Pár vět, nějaká diskuze padne, ale to je vše," hlásí Lytvynov.

"Na druhou stranu válka na Ukrajině pořád je, konec je teď v nedohlednu. Spoustě lidí v Evropě už to téma zevšednělo, ale kluci z týmu se tam po MS musí zase vrátit," připomíná zadák. "Co vím, tak nepůjdou přímo na frontu do první linie, nicméně budou pomáhat zase jinak," doplňuje.

Ukrajina rozehraje šampionát třetí úrovně ve středu proti Srbsku, dalšími soupeři budou Polsko, Japonsko a Estonsko. Nejlepší z pětice postoupí do vyšší divize, nejhoršího čeká sestup. Ve druhé nejvyšší skupině hrála Ukrajina naposled před pěti lety, mezi úplnou elitou chybí patnáct let.

O postup s Poláky a Japonci

"Chceme postoupit, reálně na to máme. Úhlavními soupeři by měli být Poláci a Japonci. Srby a Estonce nechci shazovat, ale měli bychom si s nimi poradit," odhaduje Lytvynov, jehož kvalita ukrajinského mužstva příjemně překvapila.

Ve výběru nechybí třeba osmatřicetiletý útočník Andrej Michnov, který má na kontě skoro 250 duelů v ruské Superlize, později KHL, a zahrál si také na MS 2006 v Rize.

"Je tady více zkušených hráčů, kteří toho odehráli mnoho v kvalitních soutěžích. A pak mladíci, ti do toho přidají větší energii. Máme mužstvo dobře poskládané a můžeme uspět. Odvádíme to nejlepší, co dokážeme, a jako hokejový tým chceme Ukrajině takhle přispět," říká Lytvynov.

Přestože dosud neměl s ukrajinskou reprezentací žádné zkušenosti, tým přijal Lytvynova bez problémů. "Strašně se mi líbí charakter spoluhráčů. Myslím, že stejný je vidět u lidí na Ukrajině, kteří se teď brání ruskému útoku," soudí hokejista s dvojím občanstvím.

MS divize IB s Ukrajinou končí v neděli, za týden v úterý pak v Lublani odstartuje druhá nejvyšší skupina IA. Do ní by měl v dresu Rumunska zasáhnout jiný český hráč Radim Valchař, jenž v zemi odehrál již pět sezon za Csíkszeredu a Brašov.