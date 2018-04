Prvními finalisty šampionátu osmnáctek jsou hokejisté Finska

před 2 hodinami

Čeljabinsk/Magnitogorsk - Hokejisté Finska se stali prvními finalisty mistrovství světa hráčů do 18 let, když v prvním semifinále zdolali v severském derby Švédsko 2:0. Tre kronor čeká boj o bronz. Jejich soupeři v nedělních závěrečných bitvách o medaile vzejdou z druhého semifinále USA - ČR, které začne v Čeljabinsku v 16:30.

Finsku zajistila postup již první třetina, v níž se o góly postarali Konsta Hirvonen a Jesperi Kotkaniemi. Čisté konto vychytal Justus Annunen. Držitelé pěti stříbrných medailí Švédové tak budou dál čekat na premiérový titul, Finsko naproti tomu s jistotou prodlouží medailovou sérii z předchozích tří let, kdy dobylo titul (2016) a skončilo dvakrát druhé (2015 a 2017).

Jasno je už po dvou zápasech také o sestupujícím. I v druhém duelu série hrané na dvě vítězství vyhrálo Švýcarsko přesvědčivě nad Francií a po výsledku 6:0 se může těšit na další setkání elity za rok ve Švédsku.

Francouzi, na jejichž úkor postoupil ze základní skupiny do play off český výběr, při debutu nebodovali. Do divize IA sestoupili s celkovým skóre 6:41.

Mistrovství světa hokejistů do 18 let v Čeljabinsku a Magnitogorsku (Rusko):

Semifinále:

Finsko - Švédsko 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Branky: 8. Hirvonen, 18. Kotkaniemi.

16:30 USA - ČR (Čeljabinsk).

O udržení - 2. zápas:

Francie - Švýcarsko 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

Branky: 16., 28. a 43. Kohler, 15. Wetter, 22. Weibel, 50. De Nisco. První zápas: 2:5.

Švýcarsko se zachránilo, Francie sestoupila do divize IA