Povinná výhra na úvod. Česká osmnáctka začala šampionát vítězstvím nad Německem

Čeští hokejisté mají za sebou vítězný vstup do turnaje mistrovství světa hráčů do 18 let. V utkání základní skupiny B ve Friscu zdolali Německo 3:1.

Svěřenci kouče Jakuba Petra rozhodli o úspěchu po bezbrankové úvodní třetině ve druhé části, kterou vyhráli 2:0. Góly dali v přesilovce Lukáš Pajer a Martin Ryšavý a v oslabení Gabriel Szturc, jehož branka ze 36. minuty byla i vítězná. Soupeř snížil až v závěru. Čeští mladíci byli od začátku aktivnější a celkově vyhráli na střely na branku 40:19. Jen v úvodním dějství vyslali na německou branku 15 ran, zatímco Suchánek v brankovišti Petrova výběru si připsal jen šest zákroků. Těsně před přestávkou však svůj tým zásadní měrou podržel, když proti němu v sólovém úniku neuspěl Thomas Heigl. Ve druhé dvacetiminutovce byla herní převaha Čechů ještě o něco výraznější (na střely 15:2), dokázali ji navíc promítnout do skóre. Uklidnění přinesl Pajerův vedoucí gól už po 49 vteřinách po parádní přesilovkové souhře, kterou zakončil z kruhu ranou bez přípravy. Šanci na zvýšení měl ve 26. minutě Kos, ale brankář Quapp byl proti. Ve 36. minutě už však po skvělém napadání zvýšil v oslabení Szturc. Během třetí části český tým především pozorně hlídal dvoubrankový náskok, ale přidal i důležitý třetí gól. V 50. minutě se opřel na kruhu při početní výhodě do puku Ryšavý a ranou z první přidal třetí gól. Vzápětí mohl ještě koncovku zdramatizovat Feist, trestné střílení po Pinkasově faulu ale neproměnil, puk mu utekl z hole. Suchánek přesto přišel o čisté konto, když ho v 56. minutě překonal Proske. Mistrovství světa hokejistů do 18 let ve Friscu (USA): Skupina B: Česko - Německo 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) Branky a nahrávky: 21. Pajer (Kos, Brabenec), 36. Szturc, 50. Ryšavý (Moravec, Hamara) - 56. Proske (Klein, N. Heigl). Rozhodčí: Judakov (Rus.), Schlittenhardt - Briganti (oba USA), Zunde (Lot.). Vyloučení: 6:6. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 1400. Sestava Česka: Suchánek - Moravec, Jiříček, Pinkas, Svozil, Šedivý, Hamara, Ticháček - Marcel, Szturc, Chmelař - Marha, Brabenec, Kos - Ryšavý, Altrichter, Moravec - D. Skuhrovec, Kulich, Slavíček - Pajer. Trenéři: Jakub Petr, Tomáš Martinec a Radim Skuhrovec. Rusko - USA 7:6 v prodl. (1:3, 4:3, 1:0 - 1:0) Branky: 27. a 34. Michkov, 40. a 55. Mirošničenko, 10. Jurov, 29. Gajdamak, 62. Čibrikov - 6. a 37. Duke, 3. Chesley, 17. Behrens, 22. Straky, 25. Pastujov. Skupina A (Plano): Bělorusko - Švédsko 1:5 (0:1, 1:2, 0:2) Branky: 29. Klimovič - 5. Rosén, 22. Lysell, 39. Eljas, 59. Persson, 60. Sjöholm. Lotyšsko - Švýcarsko 2:4 (0:2, 2:2, 0:0) Branky: 38. Ločmelis, 40. Ravinskis - 13. Jabola, 13. Reichle, 25. Bichsel, 26. Robin.