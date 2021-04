Máme sílu dračí. S tímto heslem nastupují třinečtí hokejisté do play off v posledních letech. Už potřetí v řadě se dostali do finále extraligy, podruhé za sebou vyhráli. Dračí síla opět přetlačila Bílé Tygry z Liberce, Třinec páté utkání finálové série kontroloval a vyhrál 3:0. Podívejte se na fotografie ze zápasu a oslav.