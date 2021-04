Slzy kapitána. Po tragédii ukázal obrovský charakter, tleskali Oceláři Vránovi

Hokejový útočník Petr Vrána dovedl po dvou letech Třinec k obhajobě extraligového titulu. Pro šestatřicetiletého hráče ale byla aktuální sezona extrémně náročná, v březnu jej totiž potkala osobní tragédie a kvůli úmrtí manželky vynechal závěr základní části.

V play off ale již v sestavě Ocelářů nechyběl a výrazně se podílel na úspěchu Ocelářů.

"Sezona byla všelijaká. Covid, různé věci se staly, určitě to nebylo jednoduché," řekl se slzami v očích. "My jsme rádi, že jsme po loňské pauze dokázali opět vyhrát."

O osobních věcech stejně jako v průběhu play off nemluvil. "Vydrželi jsme pracovat i v těžších chvílích, vrátili jsme se do pohody a play off jsme zvládli parádně," konstatoval.

Třinec v play off postupně porazil Kometu Brno, Mladou Boleslav a ve finále Liberec. "Těžké bylo celé play off. Všichni jsme dřeli. Těžká byla série s Boleslaví, Liberec nám nedal nic zadarmo a rozhodovaly maličkosti. Podle mého bylo důležité, že jsme v Liberci vyhráli utkání číslo 4, a dnes si myslím, že všichni věřili," uvedl Vrána pro ČT.

Odchovanec Šternberka přišel v minulé mistrovské sezoně do Třince v jejím průběhu ze Sparty, tentokrát byl součástí sestavy Slezanů po celý extraligový ročník.

"Když jsme udělali titul před dvěma lety, tak kabina stála při sobě a teď to bylo stejné Všichni si to přáli. Není k tomu moc co dalšího říct," pousmál se Vrána. "V týmu všichni pracovali společně. Máme hodně zkušených hráčů a všichni to chtěli . I mladí kluci v play off skvěle zahráli, gólman zachytal, z jedné strany to letos byla skoro radost," řekl.

Vrána měl radost, že finálové zápasy mohla v arénách sledovat i omezená skupina fanoušků. První čtyři zápasy 300, dnes téměř tisíc.

"Jsme rádi, že tady byli lidi. Byl to pro nás trošku nezvyk, protože jsme celou dobu hráli bez diváků, a já si myslím, že si to zaslouží jako my. Jsem rád, že alespoň někteří tady měli možnost dnes být," uvedl Vrána.

Vrábnův přínos ocenili i jeden z dalších lídrů Martin Růžička nebo trenér Václav Varaďa.

"Byli jsme rádi, že se vrátil. Samozřejmě, že to bylo na něm. Ukázal obrovský charakter a je to skvělý člověk. Když se vrátil, viděl jsem na klukách, jak to pozitivně vnímali, a myslím si, že i pro Péťu to nebylo, po tom, co se stalo, jednoduché. Jsme rádi, že i pro něj jsme to takhle doválčili, a strašně nám pomohl," podotkl Růžička.

Podle Varadi byl Vránův návrat do sestavy hodně důležitý. "V závěru základní části jsme prošli s Petrem obrovskou tragédií, ale myslím si, že on byl faktor, který dopomohl k titulu. Vrátil se ve skvělé formě a dodal klukům jistotu, i když to určitě neměl jednoduché a nebude to mít jednoduché v následujících měsících, které budou přicházet," řekl Varaďa. "Na ledě neskutečně pomáhal první formaci a dalším hráčům dodával sebedůvěru," dodal.