Po "divadle v médiích" přišel skvělý výkon. Hrachovina je splachovací, chválil Pešán

I ve svém druhém utkání na lavičce české hokejové reprezentace si mohl nový kouč Filip Pešán vychutnat výhru a po vítězství 2:0 nad domácím Finskem na turnaji Karjala v Helsinkách si pochvaloval především skvělou hru v oslabeních a představení debutanta v brance Dominika Hrachoviny. V neděli bude jeho tým od 12:30 hrát s Ruskem o prvenství na turnaji, které připadne vítězi.

"Finové se velmi dobře pohybovali, protože měli trošku v hlavách nepovedené utkání s Ruskem a hlavně samozřejmě hráli před domácím publikem," řekl Pešán a připomněl čtvrteční prohru Finů s ruským juniorským výběrem 2:6.

"Dělalo nám to ze začátku trošičku problém, protože se pořádně netrénovalo a tak dále, takže jsme pár minut měli k tomu, abychom se s tím tempem srovnali," prohlásil.

"Jak jsme začali hrát víc a víc na kotouči, tak jsme začali zápas vyrovnávat. Byli jsme velmi vyrovnaným soupeřem, dali jsme dvě branky a důležitá byla ubráněná oslabení, která kluci sehráli parádně. A v brance byl bezchybný Dominik Hrachovina," podotkl dvaačtyřicetiletý kouč.

Výkon šestadvacetiletého gólmana Tappary Tampere, který byl jako trojka na mistrovství světa v Dánsku v roce 2018, ho nijak nepřekvapil. Ani poté, co se Hrachovina ve středu vyjádřil, že v souvislosti s koronavirem podle jeho názoru probíhá "divadlo v médiích" a následně se on i vedení národního týmu za výroky z on-line rozhovoru omlouvali.

"Nebyl jsem nějaký nervózní, nebo že bych byl překvapený, že to Dominik takto odchytal. Je v tomhletom v uvozovkách splachovací, což může být pro pozici brankáře jen dobře. Od té doby, co se trošičku nešťastně vyjádřil v té situaci, tak na tohle téma nepadlo jediné slovo. Dominik se už plně věnoval přípravě na utkání, což bylo dneska vidět," prohlásil Pešán.

Pochvaloval si, že jeho tým získal ve 13. minutě díky Andreji Nestrašilovi vedení v době, kdy se Finové dostávali do tlaku. "Byl to důležitý gól, který rozhodl o osudu utkání. Finové v tu chvíli byli o chloupek lepší a my jsme v té fázi udeřili parádně sehraným signálem po buly. Myslím, že je to na pár dalších minut trošku nalomilo," podotkl.

Po 31 sekundách druhé části dovršil výsledek z úniku Jan Ordoš. "Byla to podobná situace, kdy Finové vstupy do třetin měli výborné. I v této se na nás snažili vletět a my jsme trpělivostí a otočením hry dokázali udeřit. Sehráli jsme výborný únik na Honzu Ordoše, který jej proměnil. Pak měl ještě jeden nájezd, který bohužel neproměnil," uvedl Pešán.

Závěrečnou část vyhráli Finové na střely 12:4, ale stav se nezměnil. "Samozřejmě vsadili všechno na jednu kartu a chtěli zápas otočit. Byla otázka, jestli dostanou třetí gól, když měli po tlaku u nás v pásmu trošku otevřená vrátka. My jsme kromě několika málo jejich vyložených šancí měli tu třetinu pod kontrolou," doplnil Pešán.

Vedle Hrachoviny debutoval i devatenáctiletý útočník Jaromír Pytlík, který nahradil v sestavě dalšího juniora Jana Myšáka. "Jsou to takové úmylsné tahy, kdy i po výborném výkonu Honzy Myšáka jsme ho vyndali ze sestavy, abychom obehráli hráče," uvedl Pešán.

"Není to úplně otázka výkonnosti, ale i toho, abychom pomohli dvacítce zvládnout mistrovství světa. Honza Myšák i Jarda odehráli výborný zápas, Ruda Červený se Stráňou (Šimonem Stránským) jim velmi pomohli. Hráli zkušeně, aby se kluci mohli ukázat. Jednoznačně budou nejrozehranější z té skupiny, která zítra nastoupí," řekl kouč.

Proti Rusku zařadí do sestavy všech deset juniorů z devětadvacetičlenného výběru. "Příprava na utkání bude obdobná jako na Švédy a Finy. Rusové vypadají samozřejmě dobře. Naši junioři mají za sebou velmi složitý týden, kdy trénink nebyl dostačující a byl vždycky mimo tu pracovní skupinu, což nikdy není lehké," podotkl Pešán.

"Doufám, že se do toho kluci po pár střídáních dostanou a ukážou, že můžou být plnohodnotným soupeřem takhle rozjeté ruské mašině. Snad další kluci, co v týmu zůstanou a budou hrát i třetí utkání, těm našim mladíkům pomůžou," dodal Pešán.