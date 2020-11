Hráči za mnou sami chodí a inspirují mě, přiznal kouč Pešán po vítězné premiéře

Vítězně začal působení na lavičce české hokejové reprezentace trenér Filip Pešán. Po výhře 3:1 na Švédskem v úvodním utkání turnaje Karjala si dvaačtyřicetiletý bývalý kouč Liberce pochvaloval, jak mu mužstvo k úspěšné premiéře pomohlp.

Zápas koučoval naposledy v sezoně 2018/19 v Liberci, kde ještě v minulé sezoně zůstal jako sportovní ředitel. Zároveň zaujal pozici šéftrenéra Českého hokeje, generálního manažera reprezentace do 20 let a dopředu daného nástupce Miloše Říhy staršího na lavičce národního týmu od této sezony.

"Trošičku nervózní jsem před zápasem byl, ale to jsem asi před každým zápasem," přiznal Pešán.

"Kluci mi ale tím, jak k zápasu přistoupili, pomohli. S kolegy jsme si vytvořili navíc velmi dobré pracovní prostředí, pomohli mi a myslím, že jsem ani nemusel řešit žádnou extrémně těžkou situaci, co se rozhodování v utkání týká. Za mě tedy ideální návrat zpátky," pochvaloval si.

Češi v závěru první třetiny získali dvoubrankový náskok díky přesilovkovým trefám Filipa Hronka a Hynka Zohorny. Přestože tým mohl společně trénovat jen v úterý a ve středu, sehrál hned první dvě početní výhody na turnaji ideálně.

"Samozřejmě bych si to takhle představoval pořád, ale na druhou stranu musím říct, že je hrozně příjemné trénovat a pracovat s hráči s takovým přístupem, když oni sami chodí za trenéry a inspirují je," řekl Pešán.

"Kluci si sami k té přesilovce něco řekli. Přišli za mnou a Martinem Strakou, prokonzultovali jsme to, vyzkoušeli na tréninku a pak to v utkání po zásluze proměnili. Takhle bych si představoval přístup hráčů, kteří chtějí týmu pomoct," doplnil.

Jeho tým od začátku předváděl aktivní hru. "Myslím, že jsme Švédy i trochu zaskočili velmi dobrou a silnou hrou na kotouči. Některé situace jsme využili k tomu, že jsme byli faulovaní, a potom jsme přesilovky proměnili po dobrých individuálních výkonech. Do zápasu jsme šli s tím, že kotouč chceme mít my, hrát na něm a minimálně půl zápasu se nám to i dařilo," podotkl Pešán.

Ocenil také výkon brankáře Patrika Bartošáka, který si připsal 19 úspěšných zákroků. "Byl základním kamenem dnešní výhry. Měl tam pár těžkých zákroků. Líbí se mi jeho přístup k tréninku, zájem komunikovat nejen s kouči, ale i s obránci na ledě. Je to velmi aktivní brankář, což je přesně ten typ, s nímž se trenérovi dobře dělá," uvedl.

Debut v národním týmu si odbyli útočníci Michael Špaček a osmnáctiletý Jan Myšák. "Mladí kluci podle mého odehráli parádní zápas. Sebevědomí, urputní v soubojích a myslím, že do dalších zápasů je na jejich postech na čem pracovat," konstatoval Pešán.

Kvůli koronavirové krizi absolvoval debut v Hartwall Areně bez diváků, výjimkou na turnaji bude jen sobotní duel s domácími Finy, na který může omezený počet fanoušků. "Nezvyk to samozřejmě je, ale když se koukáte na fotbal nebo tenis, je tam opravdu slyšet každé slovo všech účastníků zápasu," řekl Pešán.

"Je to i pro nás samozřejmě nezvyklá věc, ale alespoň je poznat, kteří hráči dobře komunikují na ledě. Před prázdným hledištěm to bylo velmi dobře slyšet, alespoň z tohoto pohledu je to dobrá věc," dodal.